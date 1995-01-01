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Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 13Pro

Код товара:УТ-00088784
Артикул:32974

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 13Pro - планшетный телесуфлер последнего поколения, разработанный для обеспечения синхронного сопровождения для создателей контента, режиссеров и вещателей. Поддерживая устройства размером до 13 дюймов, он предлагает исключительную гибкость, превосходное качество сборки и легкую настройку. Телесуфлер найдет применение у ютуберов и создателей контента, пользователей мини-камер ENG и DSLR, операторов мини-кинематографической камеры, SteadyCam и команды по организации мероприятий.

Основные особенности:

  • Поддерживает планшеты и мобильные устройства с диагональю до 13 дюймов.
  • Совместимо с мониторами до 13 дюймов
  • Быстрая и простая настройка без инструментов
  • Легкий складной пластиковый корпус для большей портативности
  • Включает два крепления «холодный башмак» для дополнительных аксессуаров
  • Поставляется в прочном футляре для переноски с ручкой.
  • Стекло светоделителя премиум-класса 70/30 (зернистость 1F Stop) для кристально четкого считывания
  • Компактный пульт Bluetooth
  • Идеально подходит для различных применений
  • Программное обеспечение “GB Prompter ProII” (IOS и Android)

Характеристики:

  • Размер планшета: до 13″
  • Диапазон чтения: 4.5 м
  • Совместимость с камерой: Мини ENG и DSLR
  • Стекло для телесуфлера: 70/30
  • Масса: 1,1 кг

Комплектация:

  • Телесуфлер для планшета Teleprompter Tablet 13Pro
  • Регулируемый капюшон
  • Направляющие (х2)
  • Винты крепления (х4)
  • Стекло светоделителя 70/30
  • Кронштейн с площадкой камеры
  • Бокс для хранения и переноски
  • Пульт дистанционного управления