Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 13Pro
Код товара:УТ-00088784
Артикул:32974
Товар не найден
Описание
Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 13Pro - планшетный телесуфлер последнего поколения, разработанный для обеспечения синхронного сопровождения для создателей контента, режиссеров и вещателей. Поддерживая устройства размером до 13 дюймов, он предлагает исключительную гибкость, превосходное качество сборки и легкую настройку. Телесуфлер найдет применение у ютуберов и создателей контента, пользователей мини-камер ENG и DSLR, операторов мини-кинематографической камеры, SteadyCam и команды по организации мероприятий.
Основные особенности:
- Поддерживает планшеты и мобильные устройства с диагональю до 13 дюймов.
- Совместимо с мониторами до 13 дюймов
- Быстрая и простая настройка без инструментов
- Легкий складной пластиковый корпус для большей портативности
- Включает два крепления «холодный башмак» для дополнительных аксессуаров
- Поставляется в прочном футляре для переноски с ручкой.
- Стекло светоделителя премиум-класса 70/30 (зернистость 1F Stop) для кристально четкого считывания
- Компактный пульт Bluetooth
- Идеально подходит для различных применений
- Программное обеспечение “GB Prompter ProII” (IOS и Android)
Характеристики:
- Размер планшета: до 13″
- Диапазон чтения: 4.5 м
- Совместимость с камерой: Мини ENG и DSLR
- Стекло для телесуфлера: 70/30
- Масса: 1,1 кг
Комплектация:
- Телесуфлер для планшета Teleprompter Tablet 13Pro
- Регулируемый капюшон
- Направляющие (х2)
- Винты крепления (х4)
- Стекло светоделителя 70/30
- Кронштейн с площадкой камеры
- Бокс для хранения и переноски
- Пульт дистанционного управления