Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 13Pro



Код товара: УТ-00088784 Артикул: 32974 Код товара: УТ-00088784 Артикул: 32974 Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 13Pro - планшетный телесуфлер последнего поколения, разработанный для обеспечения синхронного сопровождения для создателей контента, режиссеров и вещателей. Поддерживая устройства размером до 13 дюймов, он предлагает исключительную гибкость, превосходное качество сборки и легкую настройку. Телесуфлер найдет применение у ютуберов и создателей контента, пользователей мини-камер ENG и DSLR, операторов мини-кинематографической камеры, SteadyCam и команды по организации мероприятий. Товар не найден Задать вопрос Описание Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 13Pro - планшетный телесуфлер последнего поколения, разработанный для обеспечения синхронного сопровождения для создателей контента, режиссеров и вещателей. Поддерживая устройства размером до 13 дюймов, он предлагает исключительную гибкость, превосходное качество сборки и легкую настройку. Телесуфлер найдет применение у ютуберов и создателей контента, пользователей мини-камер ENG и DSLR, операторов мини-кинематографической камеры, SteadyCam и команды по организации мероприятий. Основные особенности: Поддерживает планшеты и мобильные устройства с диагональю до 13 дюймов.

Совместимо с мониторами до 13 дюймов

Быстрая и простая настройка без инструментов

Легкий складной пластиковый корпус для большей портативности

Включает два крепления «холодный башмак» для дополнительных аксессуаров

Поставляется в прочном футляре для переноски с ручкой.

Стекло светоделителя премиум-класса 70/30 (зернистость 1F Stop) для кристально четкого считывания

Компактный пульт Bluetooth

Идеально подходит для различных применений

Программное обеспечение “GB Prompter ProII” (IOS и Android) Характеристики: Размер планшета: до 13″

до 13″ Диапазон чтения: 4.5 м

4.5 м Совместимость с камерой: Мини ENG и DSLR

Мини ENG и DSLR Стекло для телесуфлера: 70/30

70/30 Масса: 1,1 кг Комплектация: Телесуфлер для планшета Teleprompter Tablet 13Pro

Регулируемый капюшон

Направляющие (х2)

Винты крепления (х4)

Стекло светоделителя 70/30

Кронштейн с площадкой камеры

Бокс для хранения и переноски

Пульт дистанционного управления Видео Наш обзор

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