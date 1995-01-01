Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro предназначен для отображения заранее подготовленного текста на экране устройства. Текст с экрана планшета отражается от стеклянной поверхности экрана телесуфлера, установленного прямо перед камерой (камера снимает насквозь, через стекло). Чтобы записать видеоролик большими дублями, ведущему больше не нужно выучивать длинные куски текста, достаточно установить телесуфлер и читать, глядя прямо в объектив, сохраняя зрительный контакт с аудиторией. Ведущий сам может регулировать размер шрифта, скорость движения текста и прочие параметры, в том числе в процессе съемки, через бесплатное приложение GreanBean Prompter Pro или любой другой аналог.

Телесуфлер подходит для работы с цифровыми зеркальными или беззеркальными камерами весом до 2.5 кг в небольшой телестудии или на выездных репортажных съемках. Рекомендуемое расстояние считывания текста: до 3.5 метров. Телесуфлер прост в применении - это отличное решение при записи корпоративного видеоролика, видеоблогов или сюжетов для канала на YouTube.

Полированное оптическое стекло суфлера 220x206 мм не вносит искажений в снимаемую картинку, имеет коэффициент пропускания 70/30 – отображаемый текст имеет хороший контраст, хорошо читается, - но при этом в камеру попадает достаточно света. Бегущий по установленному перед объективом стеклу телесуфлера текст также не влияет на качество снимаемого материала. Для зрителя он абсолютно незаметен.

Конструкция складного козырька на липучке позволяет менять угол наклона стекла для лучшего обзора движущегося текста под углом. Универсальный светозащитный чехол подойдет для использования с любым объективом цифровой камеры.

Держатель для установки планшетов и смартфонов до 11 дюймов можно использовать с большинством устройств, включая iPad и устройства на базе Android. Наиболее важным параметром является максимальная яркость экрана устройства.

Легкая складная конструкция телесуфлера обеспечивает удобство транспортировки, быстро собирается без использования инструментов и позволит свободно произносить текст на камеру в любом месте, в том числе за пределами студии, так как не требует дополнительных источника питания.

Телесуфлер имеет прочную металлическую раму и может крепиться к штативу с резьбой 3/8" и 1/4" по всей длине нижней части рамы. Площадка камеры легко перемещается по направляющим и имеет регулируемую высоту. Это дает возможность найти оптимальное положение для камеры, распределения ее веса - для балансировки всей конструкции на штативе.

Программное обеспечение GreenBean Prompter Pro имеет простой интерфейс и совместимо со всеми телесуфлерами GreenBean. Скачать программное обеспечение можно абсолютно бесплатно, ссылка указана в документации. ПО поддерживает режим зеркального отображения по горизонтали и вертикали, а также автоповорот экрана – неважно под каким углом ведущий смотрит в камеру, он легко прочитает текст с экрана телесуфлера. Чтобы диктор мог комфортно читать текст в разных условиях освещенности (днем или ночью) цвет текста и фона меняется, скорость движения текста регулируется. Поддерживается режим дистанционного управления по каналу Bluetooth, тогда в качестве пульта ДУ может использоваться любое мобильное устройство, например, смартфон. Кроме того, текст на экране телесуфлера может запускаться в отложенном режиме с заданным обратным отсчетом от 1 до 10 секунд.

Вы можете использовать и другое программное обеспечение для вывода текста, если оно для вас более привычное или удобное.

Особенности: