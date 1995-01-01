Телесуфлер GreenBean Teleprompter Smart 5.8 Plus способен дать Вам новый опыт общения через камеру! Разработанный для смартфонов до 5,8 дюймов, Smart 5.8 Plus предлагает адаптируемость как к DSLR камерам и камерофонам, так и к компьютерам, если вы общаетесь или ведете запись на камеру ноутбука.

Благодаря Smart 5.8 Plus бесперебойная коммуникация с вашей аудиторией теперь проста в любой ситуации; просто достаньте его из кармана и настройте за считанные секунды без необходимости использования дополнительных инструментов. Teleprompter Smart 5.8 Plus особенно удобен при съемке сюжета с синхронной записью звука в небольшой студии или на выезде. Съемку можно вести с рук, или установить короб суфлера на винт штатива 1/4".

В комплект входит бесплатное приложение-суфлер GB Prompter ProII, совместимое с платформами IOS и Android, что обеспечивает бесперебойную работу с использованием пульта дистанционного управления Bluetooth для удобства управления.

Характеристики:

Совместимые камеры: DSLR

DSLR Совместимые устройства: камерофоны с экраном 5.8 и менее дюймов, ноутбуки с камерой

камерофоны с экраном 5.8 и менее дюймов, ноутбуки с камерой Расстояние комфортного чтения: до 3м

до 3м Светоделительное стекло: 30/70 19 х 22,5 18 см

30/70 19 х 22,5 18 см Переходное кольцо на объектив: 58мм

58мм Программное обеспечение: “GB Prompter ProII” (IOS и Android)

“GB Prompter ProII” (IOS и Android) Питание пульта: батарея CR2032

батарея CR2032 Вес устройства: 211г

Комплектация: