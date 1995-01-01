Телесуфлер GreenBean Teleprompter Smart 5.8 Plus
Товар не найден
Описание
Телесуфлер GreenBean Teleprompter Smart 5.8 Plus способен дать Вам новый опыт общения через камеру! Разработанный для смартфонов до 5,8 дюймов, Smart 5.8 Plus предлагает адаптируемость как к DSLR камерам и камерофонам, так и к компьютерам, если вы общаетесь или ведете запись на камеру ноутбука.
Благодаря Smart 5.8 Plus бесперебойная коммуникация с вашей аудиторией теперь проста в любой ситуации; просто достаньте его из кармана и настройте за считанные секунды без необходимости использования дополнительных инструментов. Teleprompter Smart 5.8 Plus особенно удобен при съемке сюжета с синхронной записью звука в небольшой студии или на выезде. Съемку можно вести с рук, или установить короб суфлера на винт штатива 1/4".
В комплект входит бесплатное приложение-суфлер GB Prompter ProII, совместимое с платформами IOS и Android, что обеспечивает бесперебойную работу с использованием пульта дистанционного управления Bluetooth для удобства управления.
Характеристики:
- Совместимые камеры: DSLR
- Совместимые устройства: камерофоны с экраном 5.8 и менее дюймов, ноутбуки с камерой
- Расстояние комфортного чтения: до 3м
- Светоделительное стекло: 30/70 19 х 22,5 18 см
- Переходное кольцо на объектив: 58мм
- Программное обеспечение: “GB Prompter ProII” (IOS и Android)
- Питание пульта: батарея CR2032
- Вес устройства: 211г
- Короб суфлера со стеклом х1
- Держатель для установки на ноутбук х1
- Держатель для мобильного телефона х1
- Пульт дистанционного управления Bluetooth х1
- Затеняющие кольца для смартфона х4
- Держатель затеняющих колец х1 (установлен в слоте короба)
- Кольцo резьбовое для крепления к объективу 58мм
- Кофр для хранения