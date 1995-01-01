GreenBean Teleprompter 17Pro – профессиональный студийный телесуфлер, который располагается перед камерой и помогает диктору (ведущему или актеру) вести запись или прямой эфир без заучивания текста, при этом сохраняя постоянный зрительный контакт с аудиторией.

Телесуфлер совместим с профессиональными видеокамерами практически любого формата от Mini DV до ENG/HD, а также с системными студийными и вещательными камерами. GreenBean Teleprompter 17Pro подойдет для использования в теле- и видеопроизводстве для съемок телепрограмм, новостных сюжетов, интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов и других видов съемок.

Промышленный монитор, используемый в конструкции телесуфлера, имеет более совершенные технические характеристики: длительный ресурс выработки, пылевлагозащищенность, ударопрочность. Монитор может работать более 24 часов подряд, позволяя вести студийную запись в режиме «нон-стоп» длительное время. Металлический корпус монитора защищен от негативного воздействия окружающей среды, перепадов температур, механических воздействий. Во время работы с телесуфлером экран монитора отражается на оптическом тонированном стекле 40х40см с пропусканием 70/30. Текст, спроецированный на стекло, четкий и контрастный, легко читается с расстояния 6 метров, и при этом в камеру попадает достаточно света, чтобы сделать картинку видеозаписи яркой. Квадратная форма монитора и оптического стекла, дают возможность разместить больше текста, чем на обычном мониторе.

Панель управления монитором находится на фронтальной части телесуфлера и регулирует яркость и контрастность, выбор видеовыхода (композитный (BNC), HDMI, VGA) и др. Козырек телесуфлера на липучке крепится к корпусу телесуфлера и защищает объектив камеры от засветки студийными осветителями. Черный тканевый чехол, надетый на объектив камеры, исключают засветку обратной стороны стекла, что делает текст более контрастным.

Быстросъемная площадка, устанавливаемая на каркас телесуфлера, с винтами 1/4" и 3/8" совместима с большинством популярных камер. Для крепления платформы к штативу предусмотрены несколько монтажных отверстий (два – 3/8" и два – 1/4"), что обеспечивает лучшую стабильность и сбалансированность.

Программное обеспечение GreenBean Prompter PC, рекомендованное для использования с телесуфлером GreenBean Teleprompter 17Pro, устанавливается на компьютер, подключаемый к монитору телесуфлера (ключ активации программного обеспечения типа XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX поставляется в комплекте с товаром). Программное обеспечение позволяет настраивать текст в редакторе и выводить его на экран телесуфлера. Покупатель, устанавливая программное обеспечение на свой компьютер, может использовать демоверсию без ключа в течение 1 минуты. Как только ключ введен, программа активируется и может работать, пока пользователь не решит установить её на другой компьютер или удалить. В таком случае необходимо предварительно отменить регистрацию (License code - Unregister) программы и этим самым снова активировать ключ для использования на другом устройстве.

Для облегчения работы профессиональных дикторов и актеров программное обеспечение дает возможность менять тип и размер шрифта текста, выводимого на экран, подбирать цвет текста и фона в зависимости от условий съемки, изменять направленность текста и многое другое. Текст может двигаться сверху вниз или снизу вверх, направленность текста может быть горизонтальной или вертикальной. В редактор программного обеспечение GreenBean Prompter PC можно загрузить текстовый файл (*.rtf, *.html, *.txt, *.wpt), отредактировать, а после сохранить для дальнейшего использования.

Скорость движения текста может быть изменена непосредственно в момент съемки при помощи клавиатуры, панели управления монитором или специальной педали (приобретается дополнительно). Текст очень просто замедляется или ускоряется – при однократном нажатии клавиши скорость увеличивается или уменьшается на одну ступень. На экране монитора оператора в редакторе может выводиться окно просмотра, отображающее экран телесуфлера для контроля над происходящим. Оператор может выводить на экран телесуфлера в режиме реального времени таймер, часы, комментарии для диктора.

Особенности: