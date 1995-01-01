GreenBean Teleprompter 17Pro SDI – профессиональный студийный телесуфлер, который располагается перед камерой и помогает диктору (ведущему или актеру) вести запись или прямой эфир без заучивания текста, при этом сохраняя постоянный зрительный контакт с аудиторией.

Телесуфлер совместим с профессиональными видеокамерами практически любого формата (Mini DV, ENG/HD, HD-SDI) и с системными студийными и вещательными камерами. GreenBean Teleprompter 17Pro подойдет для использования в теле- и видеопроизводстве для съемок телепрограмм, новостных сюжетов, интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов и других видов съемок.

Промышленный монитор, используемый в конструкции телесуфлера, имеет более совершенные технические характеристики: длительный ресурс выработки, пылевлагозащищенность, ударопрочность.

Монитор может работать более 24 часов подряд, позволяя вести студийную запись в режиме «нон-стоп» длительное время. Металлический корпус монитора защищен от негативного воздействия окружающей среды, перепадов температур, механических воздействий.

Во время работы с телесуфлером экран монитора отражается на оптическом тонированном стекле 40х40см с пропусканием 70/30. Текст, спроецированный на стекло, четкий и контрастный, легко читается с расстояния 6 метров, и при этом в камеру попадает достаточно света, чтобы сделать картинку видеозаписи яркой. Квадратная форма монитора и оптического стекла, дают возможность разместить больше текста, чем на обычном мониторе.

Панель управления монитором находится на фронтальной части телесуфлера и регулирует яркость и контрастность, выбор видеовыхода (композитный (BNC), HDMI, VGA) и др.

Козырек телесуфлера на липучке крепится к корпусу телесуфлера и защищает объектив камеры от засветки студийными осветителями. Черный тканевый чехол, надетый на объектив камеры, исключают засветку обратной стороны стекла, что делает текст более контрастным.

Быстросъемная площадка, устанавливаемая на каркас телесуфлера, с винтами 1/4" и 3/8" совместима с большинством популярных камер. Для крепления платформы к штативу предусмотрены несколько монтажных отверстий (два – 3/8" и два – 1/4"), что обеспечивает лучшую стабильность и сбалансированность.

Программное обеспечение GreenBean Prompter PC, рекомендованное для использования с телесуфлером GreenBean Teleprompter 17Pro, устанавливается на компьютер, подключаемый к монитору телесуфлера (ключ активации программного обеспечения типа XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX поставляется в комплекте с товаром). Программное обеспечение позволяет настраивать текст в редакторе и выводить его на экран телесуфлера. Покупатель, устанавливая программное обеспечение на свой компьютер, может использовать демоверсию без ключа в течение 1 минуты. Как только ключ введен, программа активируется и может работать. Повторная активация с использованием кода невозможна.

Для облегчения работы профессиональных дикторов и актеров программное обеспечение дает возможность менять тип и размер шрифта текста, выводимого на экран, подбирать цвет текста и фона в зависимости от условий съемки, изменять направленность текста и многое другое. Текст может двигаться сверху вниз или снизу вверх, направленность текста может быть горизонтальной или вертикальной.

В редактор программного обеспечение GreenBean Prompter PC можно загрузить текстовый файл (*.rtf, *.html, *.txt, *.wpt), отредактировать, а после сохранить для дальнейшего использования.

Скорость движения текста может быть изменена непосредственно в момент съемки при помощи клавиатуры, панели управления монитором или специальной педали (приобретается дополнительно). Текст очень просто замедляется или ускоряется – при однократном нажатии клавиши скорость увеличивается или уменьшается на одну ступень.

На экране монитора оператора в редакторе может выводиться окно просмотра, отображающее экран телесуфлера для контроля над происходящим. Оператор может выводить на экран телесуфлера в режиме реального времени таймер, часы, комментарии для диктора.

Особенности:

Промышленный монитор 17'', разрешение 1280х1024

Совместим с камерами любого размера от Mini DV до ENG/HD, в том числе HD-SDI

Оптическое стекло суфлера 40х40 см (производства Швеция)

Коэффициент прозрачности 70/30

Комфортный диапазон считывания текста 6 м.

Видеовходы: композитный (BNC), SDI, HDMI, VGA

Складная конструкция для хранения и транспортировки

Регулируемая площадка крепления камеры

Быстросъемная площадка с винтами 1/4 и 3/8”

Установка на штатив с винтом 1/4 или 3/8”.

Установка без инструментов

Вес 7.2 кг

Характеристики:

Совместимые камеры: Mini DV,ENG/HD, HD-SDI, системные студийные

Mini DV,ENG/HD, HD-SDI, системные студийные Размер экрана монитора: 17"

17" Разрешение: 1280х1024

1280х1024 Яркость: 250 … 1000 код/кв.м.

250 … 1000 код/кв.м. Контрастность : 1000:1

1000:1 Стекло телесуфлера: оптическое стекло 70/30, размер 40х40см

оптическое стекло 70/30, размер 40х40см Комфортный диапазон считывания текста: 6 м

6 м Потребляемая мощность: 35 Вт

35 Вт Видео входы: Композитный (BNC), SDI, HDMI, VGA

Композитный (BNC), SDI, HDMI, VGA Питание: 110-230В 50Гц / =12В

110-230В 50Гц / =12В Вес: 7.2 кг

7.2 кг Вес с упаковкой: 10.9 кг

10.9 кг Размер упаковки: 68 х 55 х 20 см

Комплектация: