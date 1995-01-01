Телесуфлер GreenBean Teleprompter 17Pro SDI
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Описание
GreenBean Teleprompter 17Pro SDI – профессиональный студийный телесуфлер, который располагается перед камерой и помогает диктору (ведущему или актеру) вести запись или прямой эфир без заучивания текста, при этом сохраняя постоянный зрительный контакт с аудиторией.
Телесуфлер совместим с профессиональными видеокамерами практически любого формата (Mini DV, ENG/HD, HD-SDI) и с системными студийными и вещательными камерами. GreenBean Teleprompter 17Pro подойдет для использования в теле- и видеопроизводстве для съемок телепрограмм, новостных сюжетов, интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов и других видов съемок.
Промышленный монитор, используемый в конструкции телесуфлера, имеет более совершенные технические характеристики: длительный ресурс выработки, пылевлагозащищенность, ударопрочность.
Монитор может работать более 24 часов подряд, позволяя вести студийную запись в режиме «нон-стоп» длительное время. Металлический корпус монитора защищен от негативного воздействия окружающей среды, перепадов температур, механических воздействий.
Во время работы с телесуфлером экран монитора отражается на оптическом тонированном стекле 40х40см с пропусканием 70/30. Текст, спроецированный на стекло, четкий и контрастный, легко читается с расстояния 6 метров, и при этом в камеру попадает достаточно света, чтобы сделать картинку видеозаписи яркой. Квадратная форма монитора и оптического стекла, дают возможность разместить больше текста, чем на обычном мониторе.
Панель управления монитором находится на фронтальной части телесуфлера и регулирует яркость и контрастность, выбор видеовыхода (композитный (BNC), HDMI, VGA) и др.
Козырек телесуфлера на липучке крепится к корпусу телесуфлера и защищает объектив камеры от засветки студийными осветителями. Черный тканевый чехол, надетый на объектив камеры, исключают засветку обратной стороны стекла, что делает текст более контрастным.
Быстросъемная площадка, устанавливаемая на каркас телесуфлера, с винтами 1/4" и 3/8" совместима с большинством популярных камер. Для крепления платформы к штативу предусмотрены несколько монтажных отверстий (два – 3/8" и два – 1/4"), что обеспечивает лучшую стабильность и сбалансированность.
Программное обеспечение GreenBean Prompter PC, рекомендованное для использования с телесуфлером GreenBean Teleprompter 17Pro, устанавливается на компьютер, подключаемый к монитору телесуфлера (ключ активации программного обеспечения типа XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX поставляется в комплекте с товаром). Программное обеспечение позволяет настраивать текст в редакторе и выводить его на экран телесуфлера. Покупатель, устанавливая программное обеспечение на свой компьютер, может использовать демоверсию без ключа в течение 1 минуты. Как только ключ введен, программа активируется и может работать. Повторная активация с использованием кода невозможна.
Для облегчения работы профессиональных дикторов и актеров программное обеспечение дает возможность менять тип и размер шрифта текста, выводимого на экран, подбирать цвет текста и фона в зависимости от условий съемки, изменять направленность текста и многое другое. Текст может двигаться сверху вниз или снизу вверх, направленность текста может быть горизонтальной или вертикальной.
В редактор программного обеспечение GreenBean Prompter PC можно загрузить текстовый файл (*.rtf, *.html, *.txt, *.wpt), отредактировать, а после сохранить для дальнейшего использования.
Скорость движения текста может быть изменена непосредственно в момент съемки при помощи клавиатуры, панели управления монитором или специальной педали (приобретается дополнительно). Текст очень просто замедляется или ускоряется – при однократном нажатии клавиши скорость увеличивается или уменьшается на одну ступень.
На экране монитора оператора в редакторе может выводиться окно просмотра, отображающее экран телесуфлера для контроля над происходящим. Оператор может выводить на экран телесуфлера в режиме реального времени таймер, часы, комментарии для диктора.
Особенности:
- Промышленный монитор 17'', разрешение 1280х1024
- Совместим с камерами любого размера от Mini DV до ENG/HD, в том числе HD-SDI
- Оптическое стекло суфлера 40х40 см (производства Швеция)
- Коэффициент прозрачности 70/30
- Комфортный диапазон считывания текста 6 м.
- Видеовходы: композитный (BNC), SDI, HDMI, VGA
- Складная конструкция для хранения и транспортировки
- Регулируемая площадка крепления камеры
- Быстросъемная площадка с винтами 1/4 и 3/8”
- Установка на штатив с винтом 1/4 или 3/8”.
- Установка без инструментов
- Вес 7.2 кг
Характеристики:
- Совместимые камеры: Mini DV,ENG/HD, HD-SDI, системные студийные
- Размер экрана монитора: 17"
- Разрешение: 1280х1024
- Яркость: 250 … 1000 код/кв.м.
- Контрастность: 1000:1
- Стекло телесуфлера: оптическое стекло 70/30, размер 40х40см
- Комфортный диапазон считывания текста: 6 м
- Потребляемая мощность: 35 Вт
- Видео входы: Композитный (BNC), SDI, HDMI, VGA
- Питание: 110-230В 50Гц / =12В
- Вес: 7.2 кг
- Вес с упаковкой: 10.9 кг
- Размер упаковки: 68 х 55 х 20 см
Комплектация:
- Каркас телесуфлера с монтажной базой и регулируемой площадкой установки камеры – 1 шт
- Монитор со стеклом суфлера в раме – 1 шт
- Козырек светозащитный – 1 шт
- Светозащитный чехол на объектив – 1 шт
- Быстросъемная площадка – 1 шт