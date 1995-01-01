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Шнур страховочный GreenBean SH-510 для осветителей, длина 100 см, грузоподъемность до 30 кг

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073291 Артикул : 30473

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Стальной шнур GreenBean SH-510 с карабином предназначен для страховочного крепления студийного оборудования (в т.ч. осветителей) во время монтажа и использования. Его длина составляет 100см, диаметр – 5мм. Шнур надежно застегивается на стальной карабин и способен выдержать нагрузку до 30 кг. Задать вопрос 1 490 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Стальной шнур GreenBean SH-510 с карабином предназначен для страховочного крепления студийного оборудования (в т.ч. осветителей) во время монтажа и использования. Его длина составляет 100см, диаметр – 5мм. Шнур надежно застегивается на стальной карабин и способен выдержать нагрузку до 30 кг. Характеристики: Грузоподъемность: 30 кг

30 кг Длина: 100 см

100 см Диаметр: 5 мм

5 мм Размер упаковки: 240 х 170 х 10 мм

240 х 170 х 10 мм Вес с упаковкой: 135 г

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