Шнур страховочный GreenBean SH-510 для осветителей, длина 100 см, грузоподъемность до 30 кг
Код товара : УТ-00073291
Артикул : 30473
1 490 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Стальной шнур GreenBean SH-510 с карабином предназначен для страховочного крепления студийного оборудования (в т.ч. осветителей) во время монтажа и использования. Его длина составляет 100см, диаметр – 5мм. Шнур надежно застегивается на стальной карабин и способен выдержать нагрузку до 30 кг.
Характеристики:
- Грузоподъемность: 30 кг
- Длина: 100 см
- Диаметр: 5 мм
- Размер упаковки: 240 х 170 х 10 мм
- Вес с упаковкой: 135 г
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