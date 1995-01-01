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Шнур страховочный GreenBean SH-308 для осветителей, длина 80 см, грузоподъемность до 18 кг

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073290 Артикул : 30472

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Стальной шнур GreenBean SH-308 с карабином предназначен для страховочного крепления студийного оборудования (в т.ч. осветителей) во время монтажа и использования. Его длина составляет 80см, диаметр – 3мм. Шнур надежно застегивается на стальной карабин и способен выдержать нагрузку до 18 кг. Задать вопрос 1 250 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Стальной шнур GreenBean SH-308 с карабином предназначен для страховочного крепления студийного оборудования (в т.ч. осветителей) во время монтажа и использования. Его длина составляет 80см, диаметр – 3мм. Шнур надежно застегивается на стальной карабин и способен выдержать нагрузку до 18 кг. Характеристики: Грузоподъемность: 18 кг

18 кг Длина: 80 см

80 см Диаметр: 3 мм

3 мм Размер упаковки: 240 х 170 х 10 мм

240 х 170 х 10 мм Вес с упаковкой: 55 г

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