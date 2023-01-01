Описание

PowerArm PA-099 – универсальный и удобный в использовании кронштейн c многовариантным позиционированием. Предназначен для установки на опору осветительных приборов, отражателей и другого студийного оборудования весом до 3 кг (на максимальном плече). Используется в качестве составляющей части конструкций из соответствующих зажимов и держателей.

Позволяет добиться четкого позиционирования благодаря скользящей системе регулировки секций. Три секции из спаренных трубок легко фиксируются в выбранном положении винтовыми зажимами системы быстрой блокировки с помощью зубчатого соединения. Диаметр трубок 13 мм, длина каждой секции - 290 мм.

В нижней базе держателя установлен шпигот диаметром 16 мм с участком шестигранного (для предотвращения прокручивания под нагрузкой) и круглого сечений (для установки на большинство видов зажимов и опор). На верхней базе находится стандартный шпигот диаметром 16 мм (5/8") с резьбовым отверстием диаметром 3/8" для установки различного оборудования.