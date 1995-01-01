Крепление для ноутбука GreenBean NM-19 на стойку
Код товара : УТ-00073246
Артикул : 30479
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Крепление для ноутбука GreanBean NM-19 представляет собой прочную металлическую площадку-столик с адаптером для фиксации на стойке, штативе или другом держателе. Размеры площадки 45 х 40 см, поэтому она вполне подходит даже для крупных 17" ноутбуков. Для безопасности ноутбук можно дополнительно зафиксировать с помощью двухстороннего скотча, кинотейпа или пружинного зажима. Также может использоваться как мобильный столик для аксессуаров. Площадка изготовлена из стали и окрашена методом порошкового напыления – это прочный, надежный и долговечный аксессуар для работы в студии и на выезде.
Крепление совместимо со шпиготами 5/8" и штативными винтами 1/4"-20, 3/8"-16.
- Материалы: сталь
- Вес: 1.8 кг
- Размер упаковки: 47 х 41.5 х 7 см
- Вес с упаковкой: 2.1 кг