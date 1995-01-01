Крепление для ноутбука GreanBean NM-19 представляет собой прочную металлическую площадку-столик с адаптером для фиксации на стойке, штативе или другом держателе. Размеры площадки 45 х 40 см, поэтому она вполне подходит даже для крупных 17" ноутбуков. Для безопасности ноутбук можно дополнительно зафиксировать с помощью двухстороннего скотча, кинотейпа или пружинного зажима. Также может использоваться как мобильный столик для аксессуаров. Площадка изготовлена из стали и окрашена методом порошкового напыления – это прочный, надежный и долговечный аксессуар для работы в студии и на выезде.