Описание

Круглая световая панель с изменяемой цветовой температурой. Источники света — 600 ярких SMD светодиодов с высоким уровнем цветопередачи (CRI более 95). Максимальная мощность — 67 Вт. В отличие от традиционно используемых софтбоксов, осветитель GreenBean MoonLight имеет абсолютно круглую матовую (через которую не видны излучающие светодиоды) поверхность, малые габариты и может создавать красивые круглые блики на глянцевых отражающих поверхностях.

В осветителе используется две группы светодиодов с температурой 3200 К и 5600 К, каждая номинальной мощностью 60 Вт. Электрическая схема блока питания осветителя ограничивает общую мощность световой панели величиной 67 Вт. Установив (зафиксировав) необходимую мощность панели (максимум 67 Вт), пользователь может плавно менять цветовую температуру. Регулировка мощности бесступенчатая — от 10 до 100%

Конструкция

Корпус осветителя изготовлен из ударопрочного ABS пластика, на передней части корпуса расположен белый молочный светорассеиватель диаметром 28 см. На задней части корпуса расположены элементы управления осветителем, LCD экран с подсветкой, разъёмы DMX тип RJ45, разъём питания, разъёмы для установки аккумуляторов и тумблер питания.

Протокол DMX-512 позволяет подключать и объединять в группы не только осветители GreenBean MoonLight 120 LED bi-color, но и различные устройства других производителей (прожекторы, осветители и т.д.) к пульту управления (существуют и беспроводные передатчики и приемники для управления по DMX). Сверху на корпусе расположен «холодный» башмак для установки аксессуаров (приобретаются отдельно): например, микрофонов, держателей для смартфонов и т. д. Лира осветителя изготовлена из алюминиевого сплава. Осветитель может наклоняться на лире на угол 180° и фиксироваться в этом положении с помощью двух винтовых зажимов по обеим сторонам.

Установка осветителя осуществляется на стандартную стойку со шпиготом 5/8 дюйма; предусмотрена возможность горизонтальной установки лиры осветителя. Фиксация лиры на стойке — винтовая. Активная система охлаждения с бесшумными вентиляторами не создаёт помех при звукозаписи и допускает длительную работу осветителя без необходимости делать перерывы во время съёмки для его «остывания».

Дистанционное управление

Для дистанционного управления осветителем, в комплекте с ним предусмотрен пульт 2.4 ГГц. С помощью него можно настраивать мощность и цветовую температуру, а также выбирать канал управления или полностью отключать питание прибора Текущие параметры работы отображаются на экране. Питание пульта осуществляется от 2-х батареек типа «ААА».

Два варианта питания осветителя

В студии: комплектный блок питания с сетевым кабелем.

На выезде: возможно подключение аккумуляторов NP-F (питание осуществляется только от двух аккумуляторов одновременно) или V-mount. Для длительной автономной работы, можно установить все три аккумулятора. Аккумуляторы NP-F и V-mount приобретаются отдельно.

Выбор источника осуществляется трёхпозиционным тумблером на корпусе осветителя.

Сумка-чехол

Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена сумка-чехол на молнии.