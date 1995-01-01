Крепление для монитора GreenBean MM-1016T на стойку, VESA
Код товара : УТ-00073245
Артикул : 30515
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Крепление GreenBean MM-1016T позволяет устанавливать телевизоры, компьютерные мониторы или специализированные мониторы для видеопроизводства на стандартные стойки или другие держатели со шпиготом 5/8’’ (16 мм). Кронштейн представляет собой пластину с креплением VESA 75x75 мм и 100x100 мм, закрепленную на шаровом шарнире. Шаровое основание, вращающееся в трех плоскостях, обеспечивает быстрое и точное позиционирование монитора и надежно фиксируется одним винтом блокировки. Материал: алюминий, сталь. Выдерживает нагрузку до 7 кг.
Характеристики
- Грузоподъемность: до 7 кг
- Крепление оборудования: VESA 75х75 мм, 100х100 мм
- Установка: на стандартный шпигот 5/8’’
- Материал: алюминий, сталь
- Вес: 0.33 кг
- Размер упаковки: 13 х 12.5 х 9 см
- Вес брутто: 0.4 кг