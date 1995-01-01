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Крепление для монитора GreenBean MM-1016T на стойку, VESA

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073245 Артикул : 30515

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Крепление GreenBean MM-1016T позволяет устанавливать телевизоры, компьютерные мониторы или специализированные мониторы для видеопроизводства на стандартные стойки или другие держатели со шпиготом 5/8’’ (16 мм). Кронштейн представляет собой пластину с креплением VESA 75x75 мм и 100x100 мм, закрепленную на шаровом шарнире. Шаровое основание, вращающееся в трех плоскостях, обеспечивает быстрое и точное позиционирование монитора и надежно фиксируется одним винтом блокировки. Материал: алюминий, сталь. Выдерживает нагрузку до 7 кг. Задать вопрос 4 480 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Крепление GreenBean MM-1016T позволяет устанавливать телевизоры, компьютерные мониторы или специализированные мониторы для видеопроизводства на стандартные стойки или другие держатели со шпиготом 5/8’’ (16 мм). Кронштейн представляет собой пластину с креплением VESA 75x75 мм и 100x100 мм, закрепленную на шаровом шарнире. Шаровое основание, вращающееся в трех плоскостях, обеспечивает быстрое и точное позиционирование монитора и надежно фиксируется одним винтом блокировки. Материал: алюминий, сталь. Выдерживает нагрузку до 7 кг. Характеристики Грузоподъемность: д о 7 кг

о 7 кг Крепление оборудования: VESA 75х75 мм, 100х100 мм

VESA 75х75 мм, 100х100 мм Установка: на стандартный шпигот 5/8’’

на стандартный шпигот 5/8’’ Материал: а люминий, сталь

люминий, сталь Вес: 0.33 кг

0.33 кг Размер упаковки: 13 х 12.5 х 9 см

13 х 12.5 х 9 см Вес брутто: 0.4 кг

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