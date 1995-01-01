Зажим GreenBean Mini Crab 40
Код товара : УТ-00073237
Артикул : 24933
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Зажим GreenBean Mini Crab 40 предназначен для крепления различных фото- и видеоаксессуаров весом до 4 кг на трубки диаметром до 40 мм (например: ноги или центральная колонна штатива, секции стойки, 15-мм направляющие рига). Зажим легкий и достаточно компактный, чтобы легко поместится в кармане куртки или в сумке. В конструкции зажима предусмотрены два резьбовых отверстия диаметром 1/4" и 3/8", в которые можно установить шарнирный кронштейн для удобства работы. На внутренней поверхности зажимных губ проложены резиновые текстурированные колодки, которые улучшают сцепление и предотвращают повреждение поверхности опоры.
Зажим Mini Crab 40 очень простой в использовании, его легко установить и, немного ослабив зажим, быстро изменить его положение. Длинный рычаг зажимной ручки позволяет создать достаточное усилие для надежной установки.
- Установка: на трубу диаметром до 40 мм
- Крепление: монтажные отверстия диаметром 1/4" и 3/8"
- Материал: сталь, алюминий
- Цвет: черный, серебристый
- Габаритные размеры: 85 х 58 х 20 мм
- Вес: 130 г