Описание

Зажим GreenBean Mini Crab 40 предназначен для крепления различных фото- и видеоаксессуаров весом до 4 кг на трубки диаметром до 40 мм (например: ноги или центральная колонна штатива, секции стойки, 15-мм направляющие рига). Зажим легкий и достаточно компактный, чтобы легко поместится в кармане куртки или в сумке. В конструкции зажима предусмотрены два резьбовых отверстия диаметром 1/4" и 3/8", в которые можно установить шарнирный кронштейн для удобства работы. На внутренней поверхности зажимных губ проложены резиновые текстурированные колодки, которые улучшают сцепление и предотвращают повреждение поверхности опоры.

Зажим Mini Crab 40 очень простой в использовании, его легко установить и, немного ослабив зажим, быстро изменить его положение. Длинный рычаг зажимной ручки позволяет создать достаточное усилие для надежной установки.