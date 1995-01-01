Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-095
Код товара : УТ-00073244
Артикул : 23458
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
MegaClamp MC-095 – С-образный зажим, изготовленный из литого алюминиевого сплава. Предназначен для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 80 кг на трубах, балках, перекладинах и других конструкциях толщиной от 10 до 55 мм.
В комплекте съемная крепежная шпилька диаметром 16 мм со страховочным воротником, который не даст шпильке выскользнуть при ослаблении зажима. Шпилька позволяет вращать осветительный прибор. Стальной страховочный трос с карабином предохранит установленное оборудование от выскальзывания в случае недостаточно сильной затяжки.
- Материалы: сталь, алюминий
- Размеры: 210 х 110 х 85 мм
- Вес: 820 г