Описание

MegaClamp MC-095 – С-образный зажим, изготовленный из литого алюминиевого сплава. Предназначен для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 80 кг на трубах, балках, перекладинах и других конструкциях толщиной от 10 до 55 мм.

В комплекте съемная крепежная шпилька диаметром 16 мм со страховочным воротником, который не даст шпильке выскользнуть при ослаблении зажима. Шпилька позволяет вращать осветительный прибор. Стальной страховочный трос с карабином предохранит установленное оборудование от выскальзывания в случае недостаточно сильной затяжки.