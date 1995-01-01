Описание

GreenBean MegaClamp MC-050 – мощный многофункциональный стальной зажим для крепления студийного оборудования и аксессуаров (фотоаппаратов, осветителей, зонтов, перекладин и других) к трубе шириной до 50мм. Пластиковая клиновая вставка позволяет также закреплять зажим на плоских поверхностях, таких как столешницы, полки, трубы квадратного профиля и т.д.

Фиксация и разблокировка происходит плавно, при помощи крупной ручки с храповым механизмом. За счет этого достигается максимально надежное крепление к поверхности, после которого не останутся повреждения или царапины. Храповый механизм ручки дает возможность вращать ее под любым углом, что особенно важно в стесненных студийных условиях.

В комплектацию входит съемный шпигот Baby Pin 5/8" с винтами 3/8'' и 1/4'', который устанавливается в гнездо с винтовым фиксатором и пружинным предохранителем. Также шпигот может крепиться в резьбовое отверстие 1/4'' на корпусе держателя. Максимальная нагрузка: 15 кг.