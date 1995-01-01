Описание

LowSpread 01 – универсальная регулируемая нижняя растяжка, служащая для придания дополнительной устойчивости штативу и фиксации ног штатива под выбранным оператором углом. Нижняя растяжка используется преимущественно при установке штатива на ровной поверхности пола. Растяжка устанавливается на опоры ног штативов оборудованных наконечниками с шипами, и закрепляется резиновыми петлями.

Телескопическая конструкция направляющих с надежной фиксацией позволит использовать растяжку практически с любым штативом. Минимальный разлет растяжки (расстояние от середины основания до середины отверстия под шипы) составляет 41.5 см, максимальный – 62.5 см. Размах ног штатива в месте крепления стяжки от 83 до 125 см соответственно. На крестовине находится металлическое кольцо для быстрого складывания растяжки при смене места съемки.

Характеристики: