Распорка GreenBean LowSpread 01 для видеоштативов
Код товара : УТ-00073315
Артикул : 23162
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Гарантия 1 год
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Описание
LowSpread 01 – универсальная регулируемая нижняя растяжка, служащая для придания дополнительной устойчивости штативу и фиксации ног штатива под выбранным оператором углом. Нижняя растяжка используется преимущественно при установке штатива на ровной поверхности пола. Растяжка устанавливается на опоры ног штативов оборудованных наконечниками с шипами, и закрепляется резиновыми петлями.
Телескопическая конструкция направляющих с надежной фиксацией позволит использовать растяжку практически с любым штативом. Минимальный разлет растяжки (расстояние от середины основания до середины отверстия под шипы) составляет 41.5 см, максимальный – 62.5 см. Размах ног штатива в месте крепления стяжки от 83 до 125 см соответственно. На крестовине находится металлическое кольцо для быстрого складывания растяжки при смене места съемки.
- Минимальный разлёт - 41.5 см
- Максимальный разлёт - 62.5 см
- Материал - пластик, резина, металл
- Размеры - в сложенном виде 45 х 12 х 12 см
- Размеры упаковки - 50 х 20 х 20 см
- Вес - 820 г
- Вес с упаковкой 1.03 кг