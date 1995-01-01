Сумка на колесах GreenBean LightBag-C
Код товара : УТ-00073661
Артикул : 31234
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
до 25 кг
Вместимость
студийные COB-моноблоки с аксессуарами
Материал
водостойкий полиэстер и ABS пластик
Размеры внутренние
62 х 29 х 25 см
Размеры внешние
70 х 32 х 34 см
Цвет
Черный
Описание
Сумка GreenBean LightBag-C на колесах предназначена для хранения и транспортировки тяжелых студийных COB-моноблоков с аксессуарами. При минимальных внешних размерах 70 х 32 х 34 см, LightBag-С отличается большой вместимостью и выдерживает нагрузку до 25 кг.
Внутренний объем может быть разделен на шесть секций пятью съемными стенками на липучках для прочной фиксации самого оборудования и аксессуаров. Крышка сумки оснащена дополнительным наружным карманом на молнии для мелких аксессуаров.
Для комфортного пользования в уличных и студийных условиях на внешнем дне сумки предусмотрены 4 крупные ножки высотой 45 мм, которые защищают ткань корпуса от загрязнения.
Удобство транспортировки обеспечено за счет двух ручек с фиксатором, съемного ремня на металлической фурнитуре, телескопической ручки и двух колесиков. Также верхний торец сумки оснащен металлической ручкой на пружине и по углам усилен пластиком.
Сверхпрочная износостойкая сумка-органайзер LightBag-C выполнена из водостойкого полиэстера и ABS пластика, что обеспечивает сохранность оборудования даже в неблагоприятных условиях эксплуатации. Жесткость боковым стенкам придает внутренний пластиковый каркас.
Особенности:
- Максимальная нагрузка 25 кг
- Внутренние габариты - 62 x 29 x 25 см
- Материал сумки - водостойкий полиэстер и ABS пластик
- Телескопическая ручка, колесики, ремень, металлическая пружинная ручка
- Внешнее отделение для аксессуаров
- Вес сумки 5,8 кг