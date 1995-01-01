Сумка GreenBean LightBag 50 для студийного оборудования
Код товара : УТ-00073659
Артикул : 31232
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Сумка GreenBean LightBag 50 предназначена для хранения и транспортировки студийных светодиодных моноблоков с аксессуарами. При минимальных внешних размерах 53х31х23 см, LightBag 50 отличается большой вместимостью и выдерживает нагрузку до 14 кг.
Внутренний объем может быть разделен на четыре секции тремя съемными стенками на липучках для прочной фиксации самого оборудования и аксессуаров. Крышка сумки имеет регулируемые фиксаторы наклона, также она оснащена сетчатым карманом на молнии для мелких аксессуаров.
Для комфортного пользования в уличных и студийных условиях на внешнем дне сумки предусмотрены пластиковые полозья высотой 17 мм, которые защищают ткань корпуса от загрязнения. Удобство транспортировки обеспечено за счет двух ручек с фиксатором и съемного ремня на металлической фурнитуре.
На крышке сумки расположены липучки, которые позволят надежно зафиксировать дополнительное оборудование (например, штатив или небольшую стойку). Там же расположен карман для бирки: подписанная сумка не потеряется среди чужого инвентаря.
Прочная жесткая сумка-органайзер LightBag 50 выполнена из водостойкого полиэстера, что обеспечивает сохранность оборудования даже в неблагоприятных условиях эксплуатации. Жесткость боковым стенкам придает внутренний пластиковый каркас.
Особенности:
- Максимальная нагрузка 14 кг
- Внутренние габариты - 50x28x19 см
- Материал сумки - водостойкий полиэстер
- Полозья, ремень, липучки
- Вес сумки 2,45 кг