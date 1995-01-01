Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - многофункциональный штатив, путем несложных манипуляций превращающийся в штатив-треногу, штатив-монопод или настольный мини-штатив – в зависимости от задач или условий съемки. Изюминкой штатива является наличие дополнительного узла, площадка которого вместе с видеоголовой имеет возможность наклоняться в пределах примерно 15 градусов. Для выравнивания камеры по горизонту теперь не нужно проводить манипуляции с ногами штатива. Достаточно установить штатив на нужную высоту, а затем, используя пузырьковый уровень и наклоняя видеоголовку, выставить и зафиксировать ее в нужном положении.

Этот легкий и прочный алюминиево-магниевый штатив предназначен для использования с камерами массой до 5 кг. Штатив подходит для большинства популярных видеокамер Sony, Panasonic и множества других производителей. Для этого в корпусе камеры должно быть резьбовое отверстие 1/4” и 3/8".

2D головка с быстросъемной площадкой и рукояткой

Профессиональная штативная видеоголовка подходит для использования с камерами и обвесом общей массой до 5 кг. Механизм с жидкостными демпферами для горизонтального (360º) и вертикального (-75º...+90º) панорамирования обеспечивает плавный и безлюфтовый ход при поворотах и наклонах камеры. Корпус видеоголовки изготовлен из алюминиево-магниевого сплава: вес головки с площадкой и ручкой – 850 г.

К быстросъемной площадке присоединяются фото- и видеокамеры с креплениями на 1/4” и 3/8”. Подвижная быстросъемная площадка может смещаться на 24.5 мм в каждую сторону, помогая сбалансировать центр тяжести установленного оборудования.

Съемная рукоятка имеет рифленую прорезиненную накладку для лучшего сцепления с рукой. Рукоятка может крепиться к корпусу видеоголовки с правой или левой стороны, закрепляется при помощи зубчатой муфты и фиксатора рукоятки. Длина ручки 350 мм – достаточный рычаг для легкого поворота камеры. Быстросъемная площадка позволяет снять камеру, не откручивая рукоятку.

Штатив-тренога

Классический четырехсекционный телескопический штатив-тренога придает устойчивость видео- и фотокамере оператора и помогает избежать «заваливания» горизонта и эффекта «дрожащей картинки» во время съемки.

Реверсивные ноги штатива раскладываются практически горизонтально для панорамирования с нулевой точки.

Центральная колонна диаметром 28 мм с выфрезерованным пазом против проворота при горизонтальном панорамировании имеет длину 45 см. Внизу – подпружиненный крюк для противовеса. Для съемки крупным планом или в условиях съемки с нижней точки колонна может устанавливаться перевернутом положении.

Телескопические секции штатива изготавливаются из алюминиево-магниевых трубок диаметра 29/25/22/19 мм. Секции фиксируются клипсовыми замками QuickLock – тренога быстро приводится в рабочее состояние и так же быстро складывается. Благодаря конструкции реверсивных ног с металлическими фиксаторами, в сложенном виде длина штатива 51.5 см.

Для надежной фиксации всех частей видеоштатива. рукоятки-винты оснащены переставными односторонними ручками-лепестками (с «храповиками»). В основании ручек-лепестков предусмотрены потайные шестигранные винты, которые затягиваются при помощи шестигранных ключей, входящих в комплект, создавая дополнительное натяжение.

Ножки штатива имеют противоскользящие резиновые пятки, не царапающие пол в помещении, которые в уличных условиях выкручиваются и заменяются съемными металлическими шипами.

Монопод-штатив

Нога штатива треноги с вспененной накладкой отвинчивается от штатива и используется как монопод. Длина монопода увеличивается за счет прикрепления центральной колонны. Монопод устанавливается на металлическую шаровую опору с тремя регулируемыми металлическими ножками (мини-штатив). Камера получает определенную устойчивость и выравнивается по пузырьковому уровню. Накидная гайка в основании монопода в своем нижнем положении фиксирует монопод под углом 90 градусов к горизонтальной поверхности. Если гайка отпущена, у оператора появляется возможность наклонять монопод в определенных пределах, наступив ногой на одну из ножек. Усилие, с которым наклоняется монопод, можно регулировать винтовым зажимом шарика мини-штатива.

Поскольку секции монопода представляют собой конструкцию из деталей штатива-треноги, то обладают всеми его качествами. Диаметр трубок трех секций – 25/22/19 мм. Секции также раскладываются при помощи ослабления клипсовых замков QuickLock одним движением руки.

Мобильный трехсекционный телескопический монопод максимальной длиной до 195 см подходит для съемок в толпе, в случае, когда нужно быстро поменять точку съемки или даже сделать кадр «с рук».

Мини-штатив

Устойчивый металлический мини-штатив с шаровой головкой и резиновыми ножками против скольжения создаёт надёжную опору для съёмки со стола, приподнятой поверхности или с нижней точки. Его детали с прецизионной точностью изготавливаются на CNC-станках с числовым программным управлением. Для сборки мини-штатива видеоголовка устанавливается на шаровую опору монопода. Усилие вращения шарика в основании мини-штатива регулируется винтовым зажимом и позволяет камере поворачивается на 360° вокруг оси, а паз – наклоняться на 90°.

Сумка-чехол с заплечным ремнем

В комплект входит компактная сумка 83х12х12 см, закрывающаяся на молнию, с двумя ручками и заплечным ремнем. При небольшом весе (вес комплекта в сумке 4.2 кг) на выездную съемку берется сразу три приспособления: штатив-тренога, монопод и мини-штатив.

Комплектация