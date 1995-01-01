Штатив GreenBean HDV Elite Combo 2 с видеоголовкой, алюминий
Код товара : УТ-00073317
Артикул : 28658
11 850 ₽
Гарантия 1 год
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Описание
Штатив-тренога/монопод с 2D-видеоголовкой для цифровых видео- и фотокамер, жидкостное демпфирование, предустановленный контрбаланс, быстросъемная площадка, 2 пузырьковых уровня, переставляемая рукоятка. Высота штатива 28.5–192.5 см, длина монопода 60–198 см, 4 алюминиевые секции, клипсовые зажимы QuickLock, адаптер для съемки с нижней точки, нагрузка до 5 кг, длина в сложенном виде 60 см, вес 2.5 кг.
Характеристики:
- Модель - GreenBean HDV Elite Combo 2
- Максимальная нагрузка - 5 кг
- Количество секций треноги - 4 шт
- Максимальный диаметр трубок секций - 29/26/23/20 мм
- Диаметр центральной колонны - 29 мм
- Высота штатива - 28.5–192.5 см
- Длина монопода - 60–198 см
- Длина штатива в сложенном виде - 60 см
- Длина центральной колонны - 48 см
- Тип усиления штатива - крюк для груза
- Тип зажимов секций - клипсы
- Материал зажимов-фиксаторов - Металл, ABC пластик
- Материал секций - алюминиевый сплав
- Штативная головка - жидкостная 2D видеоголовка съемная
- Механизм демпфирования - жидкостный
- Механизм контрбаланса есть, нерегулируемый
- Диаметр базы головки - 60 мм
- Высота головки - 11 см
- Резьбовое отверстие крепления головки - 3/8″
- Панорамирование горизонтальное - 360°
- Панорамирование вертикальное - от -75° до +90°
- Винт крепления камеры - 1/4″, 3/8″
- Размер быстросъемной площадки - 93 х 50 мм
- Смещение площадки - 54 мм
- Материал корпуса головки - алюминиево-магниевый сплав
- Длина съемной рукоятки - 350 мм
- Пузырьковый уровень - есть
- Температура эксплуатации - от 20˚С до +40˚С
- Размер сумки - 79 х 15 х 13 см
- Размер упаковки - 66 х 14.5 х 15 см
- Вес головки (с рукояткой) - 0.85 кг
- Вес штатива (с видеоголовкой) - 2.5 кг
- Вес монопода (с видеоголовкой) - 1.3 кг
- Вес комплекта в сумке - 3.1 кг
- Вес с упаковкой - 3.5 кг
Комплектация:
- Штатив GreenBean HDV Elite Combo 2 с реверсивной центральной колонной, видеоголовкой и съемной рукояткой
- Адаптер для съемки с нижней точки
- Комплект ключей
- Сумка-чехол
- Руководство по эксплуатации
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