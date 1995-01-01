Штатив GreenBean HDV Elite Combo 2 с видеоголовкой, алюминий

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073317 Артикул : 28658

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Штатив-тренога/монопод с 2D-видеоголовкой для цифровых видео- и фотокамер, жидкостное демпфирование, предустановленный контрбаланс, быстросъемная площадка, 2 пузырьковых уровня, переставляемая рукоятка. Высота штатива 28.5–192.5 см, длина монопода 60–198 см, 4 алюминиевые секции, клипсовые зажимы QuickLock, адаптер для съемки с нижней точки, нагрузка до 5 кг, длина в сложенном виде 60 см, вес 2.5 кг. Задать вопрос 11 850 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Штатив-тренога/монопод с 2D-видеоголовкой для цифровых видео- и фотокамер, жидкостное демпфирование, предустановленный контрбаланс, быстросъемная площадка, 2 пузырьковых уровня, переставляемая рукоятка. Высота штатива 28.5–192.5 см, длина монопода 60–198 см, 4 алюминиевые секции, клипсовые зажимы QuickLock, адаптер для съемки с нижней точки, нагрузка до 5 кг, длина в сложенном виде 60 см, вес 2.5 кг. Характеристики: Модель - GreenBean HDV Elite Combo 2

GreenBean HDV Elite Combo 2 Максимальная нагрузка - 5 кг

5 кг Количество секций треноги - 4 шт

4 шт Максимальный диаметр трубок секций - 29/26/23/20 мм

29/26/23/20 мм Диаметр центральной колонны - 29 мм

29 мм Высота штатива - 28.5–192.5 см

28.5–192.5 см Длина монопода - 60–198 см

60–198 см Длина штатива в сложенном виде - 60 см

60 см Длина центральной колонны - 48 см

48 см Тип усиления штатива - крюк для груза

крюк для груза Тип зажимов секций - клипсы

клипсы Материал зажимов-фиксаторов - Металл, ABC пластик

Металл, ABC пластик Материал секций - алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Штативная головка - жидкостная 2D видеоголовка съемная

жидкостная 2D видеоголовка съемная Механизм демпфирования - жидкостный

жидкостный Механизм контрбаланса есть, нерегулируемый

есть, нерегулируемый Диаметр базы головки - 60 мм

60 мм Высота головки - 11 см

11 см Резьбовое отверстие крепления головки - 3/8″

3/8″ Панорамирование горизонтальное - 360°

360° Панорамирование вертикальное - от -75° до +90°

-75° до +90° Винт крепления камеры - 1/4″, 3/8″

1/4″, 3/8″ Размер быстросъемной площадки - 93 х 50 мм

93 х 50 мм Смещение площадки - 54 мм

54 мм Материал корпуса головки - алюминиево-магниевый сплав

алюминиево-магниевый сплав Длина съемной рукоятки - 350 мм

350 мм Пузырьковый уровень - есть

есть Температура эксплуатации - от 20˚С до +40˚С

20˚С до +40˚С Размер сумки - 79 х 15 х 13 см

79 х 15 х 13 см Размер упаковки - 66 х 14.5 х 15 см

66 х 14.5 х 15 см Вес головки (с рукояткой) - 0.85 кг

0.85 кг Вес штатива (с видеоголовкой) - 2.5 кг

2.5 кг Вес монопода (с видеоголовкой) - 1.3 кг

1.3 кг Вес комплекта в сумке - 3.1 кг

3.1 кг Вес с упаковкой - 3.5 кг Комплектация: Штатив GreenBean HDV Elite Combo 2 с реверсивной центральной колонной, видеоголовкой и съемной рукояткой

Адаптер для съемки с нижней точки

Комплект ключей

Сумка-чехол

Руководство по эксплуатации

Видео

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