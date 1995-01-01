Видеомонопод GreenBean HDV Elite 517С карбоновый предназначен для стабилизации камеры при фото или видео съёмке. Очень легкий и высокий карбоновый монопод удобен для работы с компактными профессиональными видеокамерами или DSLR. Монопод имеет в основании поддерживающую шаровую опору с тремя откидными ножками, что дает максимальную свободу управления камерой и позволяет оператору снимать качественное видео в сложных условиях. Минимальная (со снятым опорным шаровым узлом) рабочая высота монопода — 69 см, минимальная (с откинутыми опорами) рабочая высота монопода — 72 см, максимальная рабочая высота — 186 см. Длина монопода в сложенном состоянии — 69 см. Вес монопода 2.02 кг. Установить голову возможно отдельно на ножки для съёмки с нижник точек.

Видеоголовка

Жидкостная видеоголовка изготовлена из алюминиево-магниевого сплава, оборудована телескопической рукояткой, пузырьковым уровнем и быстросъемной площадкой с резиновыми противоскользящими накладками для установки камеры. Размер быстросъёмной площадки (стандарт Манфротто) — 50 х 90 мм.

На головке предусмотрены фиксатор площадки и кнопка предохранителя. Для крепления камеры на площадке служат сменные винты 1/4" и 3/8". На правой стороне головки предусмотрены два отверстия с резьбой 1/4" и 3/8", в которые можно установить дополнительное оборудование. Зубчатая муфта (сталь) крепления рукоятки (карбон) управления камерой служит для быстрой и надежной фиксации рукоятки. Рукоятку можно установить как с правой, так и с левой стороны головки. Длина телескопической рукоятки регулируется от 24.5 до 36 см.

На основании головки нанесена шкала от 0 до 360° с шагом в 15°.

Монопод

Четыре секции из карбона с клипсовыми зажимами из ABS пластика. Диаметр секций — 32, 28, 25, 22 мм. При ослаблении клипсового фиксатора — возможна регулировка зажима винтом под шестигранный ключ. На верхней секции предусмотрены: накладка-рукав из вспененного материала для комфортного удержания монопода в холодное время года и кистевой ремень для удобства удержания монопода рукой. Круглая площадка верхней базы монопода имеет реверсивный винт 1/4" - 3/8", на который крепится видеоголовка, а при необходимости непосредственно камера. Пузырьковый уровень находиться на круглой площадке и имеет возможность вращаться вокруг центральной колонны.

Нижнее основание с тремя откидными опорами крепится к моноподу с помощью винта 3/8" через шаровый шарнирный узел, который позволяет регулировать угол наклона монопода и фиксировать его, а также осуществлять панорамирование на 360˚. Быстрая фиксация в вертикальном положении осуществляется смещением втулки (на шарнире) в нижнее положение. Положение шарового шарнира также может быть зафиксировано под любым углом с помощью винтового зажима.

Три откидные ножки монопода изготовлены из алюминиевого сплава и снабжены фиксаторами и резиновыми опорами. На нижней части шарнира предусмотрена съёмная пятка, которая служит опорой при использовании монопода со сложенными или снятыми ножками. Долговечность конструкции обусловлена тем, что ножки монопода и его шарнир изготовлены из металла.

Для хранения и транспортировки предусмотрен чехол с наплечным регулируемым ремнём.