Green Bean Glide Track 80C – механический карбоновый слайдер для плавного движения камеры вдоль направляющих. Он позволяет осуществлять плавный наезд или отъезд камеры, параллельный проезд вдоль сцены, наклонные или вертикальные перемещения. Это крайне полезный инструмент для рекламной, пейзажной, предметной, интерьерной видеосъемки, а также для съемки макро. Глайдтрек выдерживает камеры весом до 7 кг, винт 3/8"-16 предназначен для установки штативных головок. Длина направляющих: 78 см.

Легкие карбоновые направляющие

Слайдер для видеосъемки обладает небольшим весом за счет карбонового исполнения направляющих. Рельсы длиной 78 см расположены на расстоянии 94 мм (по оси друг от друга). За счет оптимальной длины направляющих слайдер может применяться как в помещении, так и на выездных съемках.

Широкая каретка для крепления камеры

На широкой металлической каретке габаритами 15 х 11 см расположен винт 3/8" для крепления камеры (напрямую или через штативную голову), шесть отверстий с резьбой 1/4" для установки дополнительного оборудования и два пузырьковых уровня. Плавное перемещение платформы по направляющим обеспечивается роликами каретки с качественными шарикоподшипниками. Стопор каретки позволяет зафиксировать ее в определенном положении, а резиновые упоры на торцевых основаниях предотвращают жесткие удары в крайних положениях платформы.

Регулируемые опоры

Ножки слайдера регулируются по высоте и поворачиваются на 360˚ вокруг оси крепления. Они соединяются с основанием с помощью зубчатой муфты, препятствующей проскальзыванию. В узле крепления ножки находится прижимная пружина, если ослабить зажим, то ножка не потеряет своего положения, но позволит отклонить ее ступенчато через зубчатый механизм. На концах ножек расположены резиновые наконечники, которые вывинчиваются и завинчиваются, что позволяет отрегулировать положение слайдера на неровной поверхности.

Различные варианты установки

Рельсовая система может быть установлена как на собственные ножки, так и на один или два штатива: к направляющим слайдера снизу прикреплена монтажная площадка с резьбовым отверстием 3/8". Для установки глайдтрека на два штатива на торцевых основаниях снизу предусмотрены отверстия с резьбой диаметром 3/8".

Удобно хранить и брать с собой

В комплекте со слайдером идет плотная сумка-чехол, поэтому его удобно хранить и брать с собой на выездные съемки.

Характеристики