Товары

Услуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Выберите город

    Появились вопросы?

    Мы постараемся ответить как можно скорее.
    Тема вопроса*
    Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Держатель GreenBean GB-H05

    0

    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076204

    Артикул : 27666

    • GB-H05
    • GB-H05
    • GB-H05
    • GB-H05
    • GB-H05

    Заказ в 1 клик

    Оставьте Ваш номер телефона для оформления заказа и мы свяжемся с Вами с 9:00 до 21:00.
    Нажимая кнопку «Оформить заказ», вы даете согласие на обработку персональных данных.
    1 035 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Держатель GreenBean GB-H05 предназначен для удерживания ассистентом оператора различного оборудования: микрофонов, вспышек, панелей постоянного света и других приборов весом до 2 кг. Длина держателя регулируется в пределах от 50 до 125 см, собственный вес составляет 430 г. 

    Телескопическая трехсекционная конструкция держателя состоит из алюминиевых трубок диаметром 25/22/19 мм, которые скрепляются мощными винтовыми зажимами. Эргономичная круглая ручка с накладкой из вспененного материала (неопрена) 17 см для максимально комфортного соприкосновения с рукой.

    Резьба 1/4” на конце шпигота 5/8” закрывается завинчивающимся колпаком на время переноски держателя. Держатель с защитным колпаком на конце не поцарапает поверхности и не повредит материал сумки, а резьба не будет подвергаться воздействиям. 

    • Материалы: алюминий, ABS-пластик, неопрен
    • Вес:  430 г
    • Вес с упаковкой:  570 г
    • Размеры с упаковкой:  670 х 75 х 75 мм 
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.