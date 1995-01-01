Держатель GreenBean GB-H05
Код товара : УТ-00076204
Артикул : 27666
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Держатель GreenBean GB-H05 предназначен для удерживания ассистентом оператора различного оборудования: микрофонов, вспышек, панелей постоянного света и других приборов весом до 2 кг. Длина держателя регулируется в пределах от 50 до 125 см, собственный вес составляет 430 г.
Телескопическая трехсекционная конструкция держателя состоит из алюминиевых трубок диаметром 25/22/19 мм, которые скрепляются мощными винтовыми зажимами. Эргономичная круглая ручка с накладкой из вспененного материала (неопрена) 17 см для максимально комфортного соприкосновения с рукой.
Резьба 1/4” на конце шпигота 5/8” закрывается завинчивающимся колпаком на время переноски держателя. Держатель с защитным колпаком на конце не поцарапает поверхности и не повредит материал сумки, а резьба не будет подвергаться воздействиям.
- Материалы: алюминий, ABS-пластик, неопрен
- Вес: 430 г
- Вес с упаковкой: 570 г
- Размеры с упаковкой: 670 х 75 х 75 мм