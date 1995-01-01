Описание

Держатель GreenBean GB-H05 предназначен для удерживания ассистентом оператора различного оборудования: микрофонов, вспышек, панелей постоянного света и других приборов весом до 2 кг. Длина держателя регулируется в пределах от 50 до 125 см, собственный вес составляет 430 г.

Телескопическая трехсекционная конструкция держателя состоит из алюминиевых трубок диаметром 25/22/19 мм, которые скрепляются мощными винтовыми зажимами. Эргономичная круглая ручка с накладкой из вспененного материала (неопрена) 17 см для максимально комфортного соприкосновения с рукой.

Резьба 1/4” на конце шпигота 5/8” закрывается завинчивающимся колпаком на время переноски держателя. Держатель с защитным колпаком на конце не поцарапает поверхности и не повредит материал сумки, а резьба не будет подвергаться воздействиям.