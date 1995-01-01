Отражатель GB Flex 80 gold/white M – складной тканевый отражатель на стальном пружинном каркасе. Диаметр 80 см. Поверхность с одной стороны, с другой – белая. Золотистая отражающая сторона придает отраженному свету теплые оттенки, создает на коже эффект загара, при этом свет остается достаточно жестким. Белая поверхность создает мягкий рассеянный свет, не влияя на цветовой баланс изображения. Для удобства использования с рук на каркасе предусмотрены две рукоятки. Отражатели широко применяются в фото- и видеосъемке, в основном как вспомогательный (заполняющий) свет. Они очень просты в применении и доступны по цене.