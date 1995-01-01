Кронштейн GreenBean GB-FF 01
Код товара : УТ-00073248
Артикул : 21543
2 720 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Предназначен для установки фотокамеры с дополнительными аксессуарами типа фоллоу фокуса, LED-осветителей и т.д. на штатив, риг и другие опоры. В основании имеются резьбовое отверстие 3/8 дюйма (одно) и 1/4 дюйма (два), верхняя площадка имеет винт – 1/4 дюйма и резьбовое отверстие 3/8 дюйма.
Характеристики:
- Размер площадки - 80 х 55 мм
- Длина рельсовых направляющих (диаметр 15 мм) - 123 мм
- Габаритные размеры - 160 х 50 х 80 мм
- Вес - 290 г
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