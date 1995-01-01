Кронштейн GreenBean GB-FF 01

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073248 Артикул : 21543

<









>





Предназначен для установки фотокамеры с дополнительными аксессуарами типа фоллоу фокуса, LED-осветителей и т.д. на штатив, риг и другие опоры. В основании имеются резьбовое отверстие 3/8 дюйма (одно) и 1/4 дюйма (два), верхняя площадка имеет винт – 1/4 дюйма и резьбовое отверстие 3/8 дюйма. Задать вопрос 2 720 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Предназначен для установки фотокамеры с дополнительными аксессуарами типа фоллоу фокуса, LED-осветителей и т.д. на штатив, риг и другие опоры. В основании имеются резьбовое отверстие 3/8 дюйма (одно) и 1/4 дюйма (два), верхняя площадка имеет винт – 1/4 дюйма и резьбовое отверстие 3/8 дюйма. Характеристики: Размер площадки - 80 х 55 мм

Длина рельсовых направляющих (диаметр 15 мм) - 123 мм

Габаритные размеры - 160 х 50 х 80 мм

Вес - 290 г

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.