Фоллоу-фокус GreenBean Follow Focus 04
Код товара : УТ-00073287
Артикул : 22436
7 200 ₽
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Гарантия 1 год
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Описание
Follow Focus 04 — позволяет плавно управлять фокусировкой при съемке. Плавность хода обеспечивается безлюфтовым механизмом с зубчатой передачей. Белая зона на ручке регулировки предусмотрена для маркировки последовательности положения механизма и крайних положений. Follow Focus 04 может монтироваться как слева так и справа от объектива. Возможно использование гибкой ручки (приобретается отдельно). Комплектуется зубчатым ремнем.
Характеристики:
- Длина зубчатого ремня около: 35 см
- Ширина зубчатого ремня: 8 мм
- Вес механизма фокусировки: 390 г
- Посадочный диаметр для направляющих: 15 мм
- Межосевое посадочное расстояние: 60 мм
- Материал: алюминий
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