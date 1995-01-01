Фоллоу-фокус GreenBean Follow Focus 04

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073287 Артикул : 22436

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Follow Focus 04 — позволяет плавно управлять фокусировкой при съемке. Плавность хода обеспечивается безлюфтовым механизмом с зубчатой передачей. Белая зона на ручке регулировки предусмотрена для маркировки последовательности положения механизма и крайних положений. Follow Focus 04 может монтироваться как слева так и справа от объектива. Возможно использование гибкой ручки (приобретается отдельно). Комплектуется зубчатым ремнем. Задать вопрос 7 200 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Follow Focus 04 — позволяет плавно управлять фокусировкой при съемке. Плавность хода обеспечивается безлюфтовым механизмом с зубчатой передачей. Белая зона на ручке регулировки предусмотрена для маркировки последовательности положения механизма и крайних положений. Follow Focus 04 может монтироваться как слева так и справа от объектива. Возможно использование гибкой ручки (приобретается отдельно). Комплектуется зубчатым ремнем. Характеристики: Длина зубчатого ремня около: 35 см

около: 35 см Ширина зубчатого ремня: 8 мм

8 мм Вес механизма фокусировки: 390 г

390 г Посадочный диаметр для направляющих: 15 мм

15 мм Межосевое посадочное расстояние: 60 мм

60 мм Материал: алюминий

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