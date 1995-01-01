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Фон GreenBean Field 3 х 7 м, тканевый, зеленый

  • Field 3 х 7 м, тканевый, зеленый
  • Field 3 х 7 м, тканевый, зеленый
  • Field 3 х 7 м, тканевый, зеленый
  • Field 3 х 7 м, тканевый, зеленый
  • Field 3 х 7 м, тканевый, зеленый
Код товара:УТ-00021039
Артикул:21577

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зеленый фон хромакей GreenBean Field 3.0×7.0 предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. Размер 3,0×7,0 м позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовый материал, окрашенный стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки. Система крепления приобретается отдельно.