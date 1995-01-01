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Фон GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green, зеленый хромакей

  • Field 2.4 х 5.0 Green, зеленый хромакей
  • Field 2.4 х 5.0 Green, зеленый хромакей
  • Field 2.4 х 5.0 Green, зеленый хромакей
  • Field 2.4 х 5.0 Green, зеленый хромакей
  • Field 2.4 х 5.0 Green, зеленый хромакей
Код товара:УТ-00081448
Артикул:25351

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Тканевый фон-хромакей Field 2.4 х 5.0 Green предназначен для видео- и фотосъемки, когда необходимо вместо фона разместить другое изображение. Большой размер (2.4 х 5 м) позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовая ткань плотностью 150 г/м2 материал, окрашенная стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. Предусмотрен рукав для продевания штанги, что упрощает монтаж фона на так называемых «воротах». В комплект входит сумка для хранения и транспортировки.

Система крепления продается отдельно.

  • Размер упаковки: 55 х 38 х7 см
  • Вес с упаковкой: ок. 2.5 кг