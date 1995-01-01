Тканевый фон-хромакей Field 2.4 х 5.0 Green предназначен для видео- и фотосъемки, когда необходимо вместо фона разместить другое изображение. Большой размер (2.4 х 5 м) позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовая ткань плотностью 150 г/м2 материал, окрашенная стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. Предусмотрен рукав для продевания штанги, что упрощает монтаж фона на так называемых «воротах». В комплект входит сумка для хранения и транспортировки.

Система крепления продается отдельно.