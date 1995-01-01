Фон GreenBean Field 2.4 х 5.0 м, тканевый, синий / зеленый
Код товара:УТ-00054050
Артикул:21578
Товар не найден
Характеристики
Вес3.6 кг
Размеры2.4 х 5.0 м
Вес (брутто), кг5
ЦветДвухцветный хромакей
Описание
Двухсторонний фон хромакей GreenBean Field 2.4×5.0 B/G предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. Фон с одной стороны зеленый, с другой стороны синий — это даст универсальную возможность съемки объектов любого цвета (к примеру, при съемке зеленых растений целесообразнее использовать синий фон).
Размер 2,4×5,0 м позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовый материал, окрашенный стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. Система крепления приобретается отдельно.