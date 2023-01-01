Фон GreenBean Field 2.4 х 5.0 м, тканевый, синий / зеленый
Код товара : УТ-00054050
Артикул : 21578
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Характеристики
Характеристики
Вес
3.6 кг
Вес (брутто), г
13.200
Описание
Двухсторонний фон хромакей GreenBean Field 2.4×5.0 B/G предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. Фон с одной стороны зеленый, с другой стороны синий — это даст универсальную возможность съемки объектов любого цвета (к примеру, при съемке зеленых растений целесообразнее использовать синий фон).
Размер 2,4×5,0 м позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовый материал, окрашенный стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки. Система крепления приобретается отдельно.