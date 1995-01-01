Зарядное устройство GreenBean DualCharger Pro V3A для V-mount
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Описание
Компактное зарядное устройство GreenBean DualCharger V3CH V-mount предназначено для пополнения энергии двух литий-ионных аккумуляторов V-mount на профессиональном «конвейере» – на киностудиях, телестудиях, кино- и видеопроизводстве. Аккумуляторы V-mount (например,
Коммутационные разъемы зарядного устройства с позолоченными контактами устойчивы к быстрому истиранию и прослужат дольше, чем контакты без дополнительного нанесения.
Интеллектуальное управление, реализованное в зарядном устройстве, защищает аккумуляторы от перезаряда, перегрузки и перегрева, повышая их срок службы.
На корпусе устройства присутствует светодиодная индикация заряда. Когда аккумулятор заряжен полностью, индикатор зарядки меняет цвет на зеленый а процесс зарядки автоматически прекращается. Расположенный рядом выключатель сетевого питания обесточивает устройство.
Прочный и легкий алюминиевый корпус устойчив к механическим воздействиям и, благодаря высокой теплопроводности, защищает аккумуляторы от перегрева. Корпус опирается на металлические лапки, которые предотвращают опрокидывание устройства.
Резиновые противоскользящие ножки предохранят установочную поверхность от царапин.
Откидная ручка делает зарядное устройство удобным для переноски.
Особенности:
- Широкий диапазон входного напряжения 100...240 В
- Прочный алюминиевый корпус
- 2 порта зарядки током 3А литий-ионных аккумуляторов типа V-mount.
- Коммутационные разъемы с позолоченными контактами.
- Интеллектуальное управление с функциями защиты от перезаряда, перегрузки по току, короткого замыкания, контроля температуры.