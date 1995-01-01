Компактное зарядное устройство для зарядки литий-ионных аккумуляторов V-mount различной ёмкости, на 2 аккумулятора. Интеллектуальная защита от перегрузки. Выключатель сетевого питания, откидная ручка, алюминиевый корпус.

Компактное зарядное устройство GreenBean DualCharger V3CH V-mount предназначено для пополнения энергии двух литий-ионных аккумуляторов V-mount на профессиональном «конвейере» – на киностудиях, телестудиях, кино- и видеопроизводстве. Аккумуляторы V-mount (например, аккумуляторы GreenBean GB-BP 300 ) используются в осветительном оборудовании, устройствах стабилизации камеры, съемочной технике и т.д. Для выездной съемки рекомендуется приобрести как минимум две резервные батареи, поэтому устройство GreenBean DualCharger V3CH V-mount, предназначенное для заряда сразу двух батарей, станет отличным помощником при подготовке к съемке.

Коммутационные разъемы зарядного устройства с позолоченными контактами устойчивы к быстрому истиранию и прослужат дольше, чем контакты без дополнительного нанесения.

Интеллектуальное управление, реализованное в зарядном устройстве, защищает аккумуляторы от перезаряда, перегрузки и перегрева, повышая их срок службы.

На корпусе устройства присутствует светодиодная индикация заряда. Когда аккумулятор заряжен полностью, индикатор зарядки меняет цвет на зеленый а процесс зарядки автоматически прекращается. Расположенный рядом выключатель сетевого питания обесточивает устройство.

Прочный и легкий алюминиевый корпус устойчив к механическим воздействиям и, благодаря высокой теплопроводности, защищает аккумуляторы от перегрева. Корпус опирается на металлические лапки, которые предотвращают опрокидывание устройства.

Резиновые противоскользящие ножки предохранят установочную поверхность от царапин.

Откидная ручка делает зарядное устройство удобным для переноски.