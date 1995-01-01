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Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03, белая

Код товара:УТ-00045387
Артикул:27191

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 используется в процессе кино- и видеосъемки. Запись в начале съемки хлопка в момент смыкания контрастных линий хлопушки позволяет систематизировать отснятый материал, а также синхронизировать фонограмму и изображение, если они записываются отдельно.

Поле хлопушки 27,7х19 см выполнено из акрила. Надписи (номера сцен, кадров, дублей и другая информация) наносятся легко стираемым маркером на водной основе. Планки в верхней части хлопушки надежно закреплены стальными пластинами и болтами. Магниты, вмонтированные в планки, делают звук хлопушки более отчетливым и не дают хлопушке сработать случайно.

Характеристики:

  • Габариты: 28 х 24,5 х 2,6 см
  • Вес: 460 г