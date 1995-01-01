Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 используется в процессе кино- и видеосъемки. Запись в начале съемки хлопка в момент смыкания контрастных линий хлопушки позволяет систематизировать отснятый материал, а также синхронизировать фонограмму и изображение, если они записываются отдельно.

Поле хлопушки 27,7х19 см выполнено из акрила. Надписи (номера сцен, кадров, дублей и другая информация) наносятся легко стираемым маркером на водной основе. Планки в верхней части хлопушки надежно закреплены стальными пластинами и болтами. Магниты, вмонтированные в планки, делают звук хлопушки более отчетливым и не дают хлопушке сработать случайно.

Характеристики: