Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen L3060BG – мобильная конструкция, состоящая из алюминиевого каркаса и тканевого фона, которая используется для комбинированных фото- и видеосъемок. Комплект подходит для тех, перед кем стоит задача замены изображения реального фона (задника) на нужное в кадре изображение: снимает видеоролики, ведет блог, занимается цифровой фотографией в студии или на улице. Размер конструкции позволяет создать в небольшом помещении виртуальную видеостудию, когда ведущие или актеры могут перемещаться и вести живой диалог на фоне заранее выбранного сюжета заднего плана.

Двусторонний фон переворачивается в зависимости от того, какой цвет вам нужен – синий или зеленый. Больше нет необходимости покупать отдельные экраны. Фон изготавливается из плотного, прочного, немнущегося полиэстера – ткань имеет яркую окраску и высокоотражающую поверхность, которая требует меньше мощности для освещения, что значительно облегчает процесс «хромакеинга».

Каркас собирается из легких алюминиевых труб диаметром 30 мм при помощи соединителей из прочного ABS-пластика. Благодаря такой конструкции, фон можно быстро собрать, а в разобранном виде комплект займет мало места. L-образная форма каркаса позволяет установить конструкцию на любой ровной поверхности, фон не нуждается в крепление к стенам или полу. Максимальная высота секции 3 метра, при необходимости высоту можно уменьшить до одного или двух метров. Ширина каркаса 3 метра тоже может быть уменьшена до 1.5 метров.

Фон крепится к каркасу с помощью эргономичных завязок на липучках, которые равномерно закреплены по периметру полотна. Максимальное натяжение фона помогает избежать появления заломов, складок и как следствие теней на ткани.

Прочный и долговечный тканевый фон легко очищается сухой мягкой тряпкой или с помощью пылесоса. Чехол для хранения фона входит в комплект и оберегает ткань от пыли и загрязнений.

Характеристики

Цвет фона синий/зеленый (двусторонний)

синий/зеленый (двусторонний) Размер вертикальной части фона 300х300 см

300х300 см Размер напольной части фона 300х300 см

300х300 см Материал фона полиэстер

полиэстер Материал составного каркаса алюминий/пластик

алюминий/пластик Диаметр трубок каркаса 30 мм

30 мм Размер упаковки 1470х500х105 мм

1470х500х105 мм Вес комплекта 12 кг

12 кг Вес с упаковкой 13.2 кг

Комплектация