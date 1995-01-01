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Фон GreenBean Chromakey Screen L3060BG, хромакей на каркасе, 3х3 м

  • Chromakey Screen L3060BG, хромакей на каркасе, 3х3 м
  • Chromakey Screen L3060BG, хромакей на каркасе, 3х3 м
  • Chromakey Screen L3060BG, хромакей на каркасе, 3х3 м
  • Chromakey Screen L3060BG, хромакей на каркасе, 3х3 м
  • Chromakey Screen L3060BG, хромакей на каркасе, 3х3 м
  • Chromakey Screen L3060BG, хромакей на каркасе, 3х3 м
  • Chromakey Screen L3060BG, хромакей на каркасе, 3х3 м
Код товара:УТ-00050078
Артикул:27662

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen L3060BG – мобильная конструкция, состоящая из алюминиевого каркаса и тканевого фона, которая используется для комбинированных фото- и видеосъемок. Комплект подходит для тех, перед кем стоит задача замены изображения реального фона (задника) на нужное в кадре изображение: снимает видеоролики, ведет блог, занимается цифровой фотографией в студии или на улице. Размер конструкции позволяет создать в небольшом помещении виртуальную видеостудию, когда ведущие или актеры могут перемещаться и вести живой диалог на фоне заранее выбранного сюжета заднего плана.

Двусторонний фон переворачивается в зависимости от того, какой цвет вам нужен – синий или зеленый. Больше нет необходимости покупать отдельные экраны. Фон изготавливается из плотного, прочного, немнущегося полиэстера – ткань имеет яркую окраску и высокоотражающую поверхность, которая требует меньше мощности для освещения, что значительно облегчает процесс «хромакеинга».

Каркас собирается из легких алюминиевых труб диаметром 30 мм при помощи соединителей из прочного ABS-пластика. Благодаря такой конструкции, фон можно быстро собрать, а в разобранном виде комплект займет мало места. L-образная форма каркаса позволяет установить конструкцию на любой ровной поверхности, фон не нуждается в крепление к стенам или полу. Максимальная высота секции 3 метра, при необходимости высоту можно уменьшить до одного или двух метров. Ширина каркаса 3 метра тоже может быть уменьшена до 1.5 метров.

Фон крепится к каркасу с помощью эргономичных завязок на липучках, которые равномерно закреплены по периметру полотна. Максимальное натяжение фона помогает избежать появления заломов, складок и как следствие теней на ткани.

Прочный и долговечный тканевый фон легко очищается сухой мягкой тряпкой или с помощью пылесоса. Чехол для хранения фона входит в комплект и оберегает ткань от пыли и загрязнений.

Характеристики

  • Цвет фона синий/зеленый (двусторонний)
  • Размер вертикальной части фона 300х300 см
  • Размер напольной части фона 300х300 см
  • Материал фона полиэстер
  • Материал составного каркаса алюминий/пластик
  • Диаметр трубок каркаса 30 мм
  • Размер упаковки 1470х500х105 мм
  • Вес комплекта 12 кг
  • Вес с упаковкой 13.2 кг

Комплектация

  • Полотно фона двустороннее (синий/зеленый) с завязками на липучках - 1 шт
  • Труба секции составного каркаса L-145 - 10 шт
  • Труба секции составного каркаса L-95 - 9 шт
  • Соединители секций прямые - 9 шт
  • Соединители секций тройные - 2 шт
  • Соединители секций угловые - 4 шт
  • Соединители секций крестовые - 2 шт
  • Чехол для фона - 1 шт
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон