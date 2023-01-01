Фон GreenBean Chromakey Screen L3060BG, хромакей на каркасе, 3х3 м
Код товара : УТ-00050078
Артикул : 27662
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
13.200
Описание
Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen L3060BG – мобильная конструкция, состоящая из алюминиевого каркаса и тканевого фона, которая используется для комбинированных фото- и видеосъемок. Комплект подходит для тех, перед кем стоит задача замены изображения реального фона (задника) на нужное в кадре изображение: снимает видеоролики, ведет блог, занимается цифровой фотографией в студии или на улице. Размер конструкции позволяет создать в небольшом помещении виртуальную видеостудию, когда ведущие или актеры могут перемещаться и вести живой диалог на фоне заранее выбранного сюжета заднего плана.
Двусторонний фон переворачивается в зависимости от того, какой цвет вам нужен – синий или зеленый. Больше нет необходимости покупать отдельные экраны. Фон изготавливается из плотного, прочного, немнущегося полиэстера – ткань имеет яркую окраску и высокоотражающую поверхность, которая требует меньше мощности для освещения, что значительно облегчает процесс «хромакеинга».
Каркас собирается из легких алюминиевых труб диаметром 30 мм при помощи соединителей из прочного ABS-пластика. Благодаря такой конструкции, фон можно быстро собрать, а в разобранном виде комплект займет мало места. L-образная форма каркаса позволяет установить конструкцию на любой ровной поверхности, фон не нуждается в крепление к стенам или полу. Максимальная высота секции 3 метра, при необходимости высоту можно уменьшить до одного или двух метров. Ширина каркаса 3 метра тоже может быть уменьшена до 1.5 метров.
Фон крепится к каркасу с помощью эргономичных завязок на липучках, которые равномерно закреплены по периметру полотна. Максимальное натяжение фона помогает избежать появления заломов, складок и как следствие теней на ткани.
Прочный и долговечный тканевый фон легко очищается сухой мягкой тряпкой или с помощью пылесоса. Чехол для хранения фона входит в комплект и оберегает ткань от пыли и загрязнений.
Характеристики
- Цвет фона синий/зеленый (двусторонний)
- Размер вертикальной части фона 300х300 см
- Размер напольной части фона 300х300 см
- Материал фона полиэстер
- Материал составного каркаса алюминий/пластик
- Диаметр трубок каркаса 30 мм
- Размер упаковки 1470х500х105 мм
- Вес комплекта 12 кг
- Вес с упаковкой 13.2 кг
Комплектация
- Полотно фона двустороннее (синий/зеленый) с завязками на липучках - 1 шт
- Труба секции составного каркаса L-145 - 10 шт
- Труба секции составного каркаса L-95 - 9 шт
- Соединители секций прямые - 9 шт
- Соединители секций тройные - 2 шт
- Соединители секций угловые - 4 шт
- Соединители секций крестовые - 2 шт
- Чехол для фона - 1 шт
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон