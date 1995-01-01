Шарнирный кронштейн GreenBean Arm 7" ST, винт 1/4" + адаптер в башмак
Код товара : УТ-00073233
Артикул : 24931
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
GreenBean Arm 7" ST - прочный и компактный шарнирный кронштейн, который предназначен для монтажа вспомогательного оборудования (небольших осветителей, ЖК-мониторов, микрофонов и т.д.) на стойку, штатив, клетку или напрямую в горячий башмак камеры. С обоих концов кронштейна расположены площадки с винтами 1/4", в комплекте также идет адаптер для установки на винт 1/4" и адаптер для башмака стандартного размера. Благодаря универсальной конструкции и широкому диапазону движений держатель обеспечивает широкие возможности применения. Общая длина 178 мм, максимальная нагрузка 3 кг.
Устройство состоит из двух равных по длине секций поворачивающихся вокруг центрального колена. Центральное колено с подшипником и зубчатым механизмом противодействует прокручиванию и позволяет создавать большое усилие для фиксации тяжелого оборудования. Барашек центрального колена одновременно фиксирует секции и вращающие элементы на концах этих секций, при небольшом ослаблении зажима поворот каждого шарнира происходит плавно.
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Общая длина: 178 мм
- Длина секции: 85 мм
- Диаметр секции: 12 мм
- Материал: сталь
- Вес: 200 г
- Вес с упаковкой: 220 г
- Размер упаковки: 12.5 х 7 х 3 см