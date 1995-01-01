Описание

GreenBean Arm 11" ST - прочный и компактный шарнирный кронштейн, который предназначен для монтажа вспомогательного оборудования (небольших осветителей, ЖК-мониторов, микрофонов и т.д.) на стойку, штатив, клетку или напрямую в горячий башмак камеры. С обоих концов кронштейна расположены площадки с винтами 1/4", в комплекте также идет адаптер для установки на винт 1/4" и адаптер для башмака стандартного размера. Благодаря универсальной конструкции и широкому диапазону движений держатель обеспечивает широкие возможности применения. Общая длина 28 см, максимальная нагрузка 3 кг.

Устройство состоит из двух равных по длине секций поворачивающихся вокруг центрального колена. Центральное колено с подшипником и зубчатым механизмом противодействует прокручиванию и позволяет создавать большое усилие для фиксации тяжелого оборудования. Барашек центрального колена одновременно фиксирует секции и вращающие элементы на концах этих секций, при небольшом ослаблении зажима поворот каждого шарнира происходит плавно.

Характеристики