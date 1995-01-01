Ручка-фиксатор GreenBean 70M8 для штативной видеоголовки

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073316 Артикул : 28081

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Короткая фиксирующая ручка GreenBean 70M8 предназначена для установки штативной видеоголовки на слайдере или штативе, когда пространство снизу ограничено. Для головок с крепежным винтом М8. Отверстие в ручке сквозное. Задать вопрос 800 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Короткая фиксирующая ручка GreenBean 70M8 предназначена для установки штативной видеоголовки на слайдере или штативе, когда пространство снизу ограничено. Для головок с крепежным винтом М8. Отверстие в ручке сквозное.

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