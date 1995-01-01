Ручка-фиксатор GreenBean 70M8 для штативной видеоголовки
Код товара : УТ-00073316
Артикул : 28081
800 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Короткая фиксирующая ручка GreenBean 70M8 предназначена для установки штативной видеоголовки на слайдере или штативе, когда пространство снизу ограничено. Для головок с крепежным винтом М8. Отверстие в ручке сквозное.
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