Набор для чистки матрицы Green Clean SC-6200, для неполнокадровых сенсоров
Код товара : УТ-00060186
Артикул : SC-6200
5 990 ₽
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Чистка матрицы
Описание
Набор Green Clean SC-4200 для чистки неполнокадровых сенсоров цифровых камер.
В состав набора входит:
- баллон Green Clean Hi-Tech Traveller 400 мл G-2051 - 1 шт.
- вакуумная система Green Clean V-3000 - 1 шт.
- наконечник Green Clean SC-4050 - 3 шт.
- комплект швабр Green Clean SC-4070 - 3 шт.