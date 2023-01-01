Описание

Двухсторонний фон хромакей GreanBean Twist 180×210 B/G предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. С одной стороны зеленый, с другой стороны синий — это даст универсальную возможность съемки объектов любого цвета (к примеру, при съемке зеленых растений целесообразнее использовать синий фон).

Фон на жестком и упругом складном каркасе — в считанные секунды готов к работе, предупреждает образование складок и бликов влияющих на цветовой тон. Каркас также служит опорой, фон можно использовать без дополнительной системы крепления, например, прислонив к стенке. Размер в рабочем состоянии 180×210 см — позволит использовать его для большинства сцен, диаметр в сложенном состоянии — 72 см. Стойкая к истиранию ткань легко чистится. В комплект входит чехол для хранения и транспортировки.