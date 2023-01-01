Фон GreenBean тканевый, 3 х 7 м, хромакей, синий
Код товара : УТ-00014167
Артикул : 21576
5 470 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Синий фон (хромакей) GreenBean Field 3 х 7 м предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. Большой размер позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовый материал, окрашенный стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки. Система крепления приобретается отдельно.