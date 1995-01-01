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Фон GreenBean тканевый, 3 х 7 м, хромакей, синий

  • тканевый, 3 х 7 м, хромакей, синий
  • тканевый, 3 х 7 м, хромакей, синий
  • тканевый, 3 х 7 м, хромакей, синий
  • тканевый, 3 х 7 м, хромакей, синий
  • тканевый, 3 х 7 м, хромакей, синий
Код товара:УТ-00014167
Артикул:21576

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Синий фон (хромакей) GreenBean Field 3 х 7 м предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. Большой размер позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовый материал, окрашенный стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки. Система крепления приобретается отдельно.