Фон GreenBean тканевый, 3 х 7 м, хромакей, синий
Код товара:УТ-00014167
Артикул:21576
Товар не найден
Характеристики
Размеры3 х 7 м
Вес (брутто), кг2,8
ЦветСиний / голубой
Описание
Синий фон (хромакей) GreenBean Field 3 х 7 м предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. Большой размер позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовый материал, окрашенный стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки. Система крепления приобретается отдельно.