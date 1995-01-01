Зарядное устройство GP CPB-2CR4 работает от USB, что очень удобно: помимо зарядки от электросети (через универсальное USB устройство, не входит в комплект), вы можете заряжать аккумуляторы от любого доступного USB порта, дома или в дороге. Устройство заряжает АА и ААА аккумуляторы попарно: 2 или 4 батареи одного типа. Аккумуляторы 270AAHC выполнены с использованием новейшей технология LSD, которая снижает саморазряд: через 2 года хранения без подзарядки они сохраняют около 80% заряда. Ресурс батарей: 500 циклов зарядки, а рабочий температурный диапазон составляет от -20° до +50° C.

По скорости заряда устройство относится к обычным: аккумуляторы ААА 1000 мАч заряжаются приблизительно за 8.5 ч., аккумуляторы АА 2700 мАч: за 9 часов. Устройство автоматически отключается по таймеру через 12 часов. Уровень заряда по дельте напряжения оно не контролирует. Светодиодные индикаторы демонстрируют статус устройства.

Вход: USB 5В 1А

Зарядный ток: АА: 300 мА, ААА: 120 мА.

Размер с упаковкой: 185 х 160 х 40 мм

Вес: 170 г

Комплектация