Описание

Компактное и удобное зарядное устройство на 4 слота обеспечит бесперебойную зарядку аккумуляторов для использования в вашей бытовой и офисной технике, гаджетах, игрушках и пр. Устройство способно одновременно заряжать 4 аккумулятора, принадлежащих к двум типоразмерам - АА («пальчиковые») и ААА («мизинчиковые»). В комплектацию входит 4 предварительно заряженных аккумулятора.

Лёгкий и компактный зарядник можно использовать как дома, так и в офисе, он помещается в любую сумку, бардачок машины. В поездках и путешествиях устройство с лёгкостью зарядит аккумуляторы. Зарядник оснащён удобной световой индикацией (до включения индикатор совсем не видим на корпусе). Зелёный светодиод загорается на 0,5 с после подачи питания через USB. В процессе заряда светодиод мигает. Постоянное горение просигнализирует, что аккумуляторы полностью заряжены.

Ориентировочное время зарядки для типоразмера АА - 8 часов, для ААА - 3 часа.

Характеристики:​