Зарядное устройство GP R03/R6x2/4 + 4 аккумулятора AAA 1000 мАч
Код товара : УТ-00072363
Артикул : E411/100AAAHCCS-2CR1
1 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Компактное и удобное зарядное устройство на 4 слота обеспечит бесперебойную зарядку аккумуляторов для использования в вашей бытовой и офисной технике, гаджетах, игрушках и пр. Устройство способно одновременно заряжать 4 аккумулятора, принадлежащих к двум типоразмерам - АА («пальчиковые») и ААА («мизинчиковые»). В комплектацию входит 4 предварительно заряженных аккумулятора.
Лёгкий и компактный зарядник можно использовать как дома, так и в офисе, он помещается в любую сумку, бардачок машины. В поездках и путешествиях устройство с лёгкостью зарядит аккумуляторы. Зарядник оснащён удобной световой индикацией (до включения индикатор совсем не видим на корпусе). Зелёный светодиод загорается на 0,5 с после подачи питания через USB. В процессе заряда светодиод мигает. Постоянное горение просигнализирует, что аккумуляторы полностью заряжены.
Ориентировочное время зарядки для типоразмера АА - 8 часов, для ААА - 3 часа.
Характеристики:
- Вход: DC 5 B-1 А
- Выход: DC 2.8 В-0.3 А х2 (для типоразмеров АА и ААА)
- Размеры: 64 x 74.2 x 21 мм
- Количество слотов / каналов: 4/2
- Порт USB постоянный ток: 5 В / 1 А
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.