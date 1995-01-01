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Чехол GOSMART для Instax Mini 8 / 9, красный в белый горошек

  • для Instax Mini 8 / 9, красный в белый горошек
  • для Instax Mini 8 / 9, красный в белый горошек
  • для Instax Mini 8 / 9, красный в белый горошек
  • для Instax Mini 8 / 9, красный в белый горошек
  • для Instax Mini 8 / 9, красный в белый горошек
  • для Instax Mini 8 / 9, красный в белый горошек
  • для Instax Mini 8 / 9, красный в белый горошек
  • для Instax Mini 8 / 9, красный в белый горошек
  • для Instax Mini 8 / 9, красный в белый горошек
Код товара:УТ-00060252
Артикул:6829

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Чехол из искусственной кожи для фотоаппаратов моментальной печати Fujifilm Instax Mini 8 и Mini 9. Защищает камеру от повреждений и потери внешнего вида. Камера может использоваться прямо в чехле: верхняя часть снимается или откидывается назад, предусмотрен вырез для объектива, кнопки спуска и так далее. Закрывается на 3 металлические кнопки (2 сзади, 1 спереди). В комплекте идет ремешок, с которым камеру можно носить на шее или на плече. Чехол выпускается в нескольких цветовых вариантах.