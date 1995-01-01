Godox X3Pro — пульт-радиосинхронизатор нового поколения. По компактности он идеально сочетается с современными беззеркальными камерами, а цветной сенсорный дисплей выводит управление вспышками на новый уровень. Пульт работает во все той же системе радиоуправления Godox X 2.4 ГГц, поэтому совместим со всеми приборами этой системы, выпущенными с 2015 года. Вспышки без встроенного приемника можно подключить через ресиверы Godox X1-R или XR; более того, он может управлять и более ранними ресиверами типа XT-16 (установка канала синхронизации для них описана в инструкции). Большой экран (2.4") отображает параметры четырёх групп одновременно, также возможно управление с телефона или планшета, подключенного по Bluetooth (приложение Godox Flash) к приложению. Всего поддерживается до 16 отдельных групп вспышек (A-F + 0-9), 32 канала и 99 цифровых ID.

Функция TCM: при переходе из автоматического (TTL) режима в ручной текущие настройки мощности приборов сохраняются, чтобы можно было отталкиваться от них в дальнейшем. Сложные конфигурации сохраняются и вызываются мгновенно – профессиональный уровень управления в компактном форм-факторе.

При синхронизации со вспышками прибор может работать в одном из трех режимов:

One-shoot mode: в режимах M и Multi вспышкам передается только сигнал на срабатывание (они были настроены предварительно). Экономит энергию, когда вы работаете в студии один.

All-shoot mode: при каждом нажатии на спуск трансмиттер передает все параметры + сигнал на срабатывание. Таким образом сразу несколько фотографов могут фотографировать одну и ту же сцену (модель), используя одни и те же вспышки, при этом у каждого будут индивидуальные настройки приборов.

L-858 mode: все настройки вспышек управляются с экспонометра (флэшметра) Sekonic L-858, подключенного к Godox X3Pro. ТРанмиттер отправляет только сигнал на срабатывание.

Цветовая индикация групп

Каждая группа имеет свой цвет для удобства идентификации издалека: при использовании новейших вспышек и студийных приборов Godox с цветными экранами вы сможете понять, к какой группе они относятся, даже за несколько метров от прибора. Например, А – красный, B – зеленый, С – синий и так далее.

Работа с интерфейсом

Основной экран выводит до 4 групп вспышек, которые прокручиваются свайпами по экрану или вращением диска. Касанием («тапом») отдельной группы вы переходите на экран управления группы

Дистанционный спуск затвора, интервальная съемка

Godox X3Pro подключается к камере либо по синхрокабелю (продается отдельно), либо дистанционно – через ресивер Godox XR (и синхрокабель). После чего возможно несколько вариантов: покадровая съемка, серийная съемка, съемка с длинной выдержкой и съемка с заданными интервалами. интервальная

Характеристики