Мощный аккумуляторный моноблок с энергией импульса 600 Дж позволяет вести съемку в студии и на открытом воздухе, легко «перебивая» даже прямой солнечный свет. Благодаря высокой можности и открытой импульсной лампе AD600BM обеспечивает достаточное и равномерное распределение света даже при использовании с большими насадками (октабоксы, глубокие зонты).

AD600BM выдерживает 100 последовательных вспышек на полной мощности, 200 вспышек на 1/4 или 400 на 1/16 перед тем, как срабатывает защита от перегрева. Полная перезарядка на полной мощности составляет всего 2.5 с. Это весьма впечатляющий результат для импульсной лампы на 600 Дж. Независимые тесты показывают достаточно высокую стабильность температуры света (в Кельвинах) от вспышки к вспышке и при изменении энергии импульса. Для защиты импульсной лампы в AD600 используется прозрачный стеклянный пайрекс с вентиляционными отверстиями.

Литий-ионный аккумулятор позволяет вести съемку в любом месте, оперативно размещая источники света на значительном удалении от ближайшей розетки. Высокая емкость: аккумулятора хватает на 500 срабатываний на полной мощности (около 1000 вспышек на 9.0, 2000 вспышек на 8.0 и так далее). Для неограниченного использования в студии можно приобрести сетевой адаптер (не входит в стандартный комплект поставки).

Поскольку AD600BM – довольно тяжелый прибор (около 2.7 кг), для использования на журавлях, удочках или просто в руках ассистента производителем предусмотрена выносная головка H600, кабель от которой закрепляется на место импульсной лампы. Таким образом, AD600BM превращается в портативный генератор с легкой выносной головкой, которую можно легко удерживать на значительной высоте.

Godox AD600BM поддерживает все светоформирующие насадки с байонетом Bowens – одним из самых популярных байонетов для осветительных приборов во всем мире.

Досупно множество способов синхронизации: радио (2.4 ГГц, до 80 м, 32 канала), оптическая, синхрокабель 3.5 мм. AD600BM не поддерживает TTL управление, но легко управляется в ручном режиме – как органами управления на корпусе, так и с помощью дистанционных трансмиттеров серии Godox X1T и XPro. AD600BM поддерживает высокоскоростную синхронизацию (HSS) при выдержках до 1/8000 с., что позволяет замораживать движение и одновременно формировать собственную световую схему, игнорируя солнечный свет.

Если вам требуется TTL режим, рекомендуем обратить внимание на AD600B – более дорогую версию прибора.