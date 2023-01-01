Описание

Godox Witstro AD1200Pro TTL - высокоскоростная вспышка, состоящая из аккумуляторного (генераторного) блока и портативной выносной головки с максимальной энергией импульса 1200 Дж. AD1200Pro позволяет фотографам свободно снимать как в студии, так и на улице. Ее мощности с запасом хватает на то, чтобы пересилить прямой солнечный свет, что позволяет вам формировать свой собственный светотеневой рисунок, не считаясь с тем, в каком положении в этот момент находится солнце. Этот прибор позволит сделать потрясающие кадры и подарит удивительный фотографический опыт.

Форма вспышки обеспечивает удобство использования: в виде моноблока (как AD600 Pro) она была бы слишком тяжелой из-за своей мощности. А так выносную головку можно поставить на легкую стойку или вообще удерживать в руках / на удочке. Мощный генератор в то же время обеспечивает быструю перезарядку: от 0.01 до 2 с, в зависимости от мощности.

Полная поддержка TTL и HSS включая больше возможностей

Встроенная беспроводная система X GODOX 2.4G открывает полную свободу воображению, система совместима с 7 популярными брендами камер и поддерживает автоматический режим вспышки TTL. Кроме того, с режимом высокоскоростной синхронизации HSS вы можете заморозить движение, снимать против солнца или при ярком окружающем свете, а также открывать больше возможностей для фотосъемки.

Точный контроль и стабильные выходные характеристики

Вы можете точно управлять настройкой мощности от 1/256 до 1/1 с шагом 0.1 ступени, что дает вам больше творческого пространства. Легко настраивается и дает хорошие возможности для контроля освещения. Оборудование никогда не должно ограничивать ваше творчество. В студийных условиях вы можете, например, заморозить действие или остановить движение, используя короткую продолжительность импульса до 1/10860 с. При съемке под ярким светом можно воспользоваться режимом высокоскоростной синхронизации (HSS), который работает с выдержками до 1/8000 с. Быстрое время перезарядки позволяет использовать вспышку при скоростной серийной съемке, чтобы выбрать из нескольких кадров самый лучший. Режим стабильной цветовой температуры обеспечивает низкую погрешность в цветовой температуре (в пределах ± 75K). 3.5-мм синхроразъем можно использовать для кабельной синхронизации в условиях сильных электромагнитных и радиопомех. Второй синхроразъем 3.5 мм служит для последовательного соединения нескольких генераторов между собой, когда необходимо одновременно осветить большую съемочную площадку.

Продуманная конструкция батареи

Емкость стандартной батареи WB1200H (187.2 Втч) обеспечивает до 500 импульсов при полной (1/1) мощности, 1000 импульсов при 1/2, 2000 импульсов при 1/4 и так далее. В большинстве случаев этого будет достаточно для полного дня съемок. Этот «богатырь» позволит работать при большой съемочной нагрузке. Для дальних командировок можно отдельно приобрести аккумулятор пониженной емкости WB1200 (93.6 Втч), он допускается к авиаперелетам: можно как взять в салон, так и отправить в багаж. Воздушная перевозка литиевых аккумуляторов емкостью свыше 160 Втч запрещена Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) в любом виде: как в салоне, так и в багажном отсеке.

Компактная голова, большие возможности

Легкая головка вспышки с креплением Bowens позволяет устанавливать сотни различных световых модификаторов. Светодиодный пилотный свет мощностью 40 Вт с бесступенчатой ​​регулировкой яркости обеспечивает удобный предварительный просмотр светотеневого рисунка и позволяет снимать короткие видеоролики. Его яркость даже превышает яркость стандартных галогенных ламп (на 250 Вт), при этом он выделяет существенно меньше тепла и не требует использования жаропрочных насадок.

Портативный, компактный и легкий на подъем

Благодаря продуманному дизайну с выносной головой, вспышка AD1200Pro представляет собой идеальное сочетание скорости, мощности и портативности, ее легко взять с собой и использовать на локации. Длина силового кабеля составляет 3.65 м. Если этого недостаточно, то отдельно можно приобрести удлинитель EC1200. Также можно приобрести сетевой адаптер AC1200 и кольцевую головку R1200.

Стандартная комплектация