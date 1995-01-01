Головка импульсная линейная Godox Witstro AD-S200 для AD200
Код товара : УТ-00074721
Артикул : 31286
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Универсальная система вспышек AD200/AD200Pro становится еще более совершенной благодаря беспрецедентной головке AD-S200. Импульсный свет, проходящий через прозрачную цилиндрическую трубку, распространяется на 360° и наилучшим образом освещает съемочную область - уменьшает резкость светотеневых границ и выявляет детали, сохраняя при этом эффект, создаваемый открытой лампой. Головка AD-S200 и вспышка имеют очень компактные размеры, весь комплект можно легко разместить в любом ограниченном пространстве. AD-S200 - это еще одна великолепная возможность для освещения с помощью AD200/AD200Pro. Вспышка AD200/AD200Pro приобретается отдельно.
Распространение света на 360°
AD-S200 имеет прозрачную на 360° светопроводящую трубку, обеспечивающую безупречное покрытие светом, заполняющее каждый уголок в сложных помещениях, таких как автомобили, гримерки и т.д. Кроме того, благодаря характерной цилиндрической форме свет равномерно обволакивает объект съемки, создавая мягкое и естественное освещение даже без дополнительного модификатора.
Эффектный направленный источник света
Излучая свет непосредственно от импульсной лампы без рассеивателей, AD-S200 обеспечивает яркие цвета, фактуру ткани и проработку мельчайших деталей в фотографии, поднимая ваши работы на новый уровень.
Огромные возможности в компактном корпусе. Компактный и универсальный дизайн позволяет разместить всю систему освещения в любом ограниченном пространстве и незаметно интегрировать ее в обстановку. Вы сможете добиться идеального освещения даже в самом неудобном для работы помещении.
Точная и стабильная цветовая температура
Благодаря высокоточным выходным характеристикам AD200/AD200Pro, AD-S200 сохраняет постоянную цветовую температуру во всем диапазоне мощности. Независимо от того, работаете ли вы с одним или несколькими источниками света, эта цилиндрическая головка излучает свет с точной цветовой температурой, позволяя производить съемку без последующей сложной цветокоррекции.
Контролируемое распространение света
В комплект AD-S200 входят металлические шторки, позволяющие легко регулировать распределение светового потока от 180° до более узких углов. Шторки обеспечивают гибкость применения головки, позволяют блокировать свет и формировать световое пятно с более точными границами и направленностью.
Удобная установка
Продуманная до мелочей рукоятка AD-S200 позволяет удобно удерживать головку в руках при съемке на локации. Кроме того, в нижней части рукоятки имеется отверстие со стандартной резьбой для установки на студийную стойку, что открывает бесконечные возможности для творчества как в студии, так и за ее пределами.
Безграничные возможности
Импульсная линейная головка AD-S200 - это не просто дополнительный аксессуар. Она открывает действительно новые возможности для экспериментов, опыта и значительно совершенствует систему AD200Pro. Поднимите качество своей фотосъемки на совершенно новый уровень с помощью AD-S200.
Комплектация:
- Головка импульсная AD-S200 - 1 шт
- Шторки - 1 шт
- Сумка - 1 шт
Характеристики:
- Модель: AD-S200
- Мощность импульса: 200 Дж
- Цветовая температура: 5800K ± 200K
- Размеры (без учета кабеля и с учетом шторок): 652 х 210 х 60 мм
- Вес нетто (включая шторки): 1,12 кг