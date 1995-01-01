Описание

Универсальная система вспышек AD200/AD200Pro становится еще более совершенной благодаря беспрецедентной головке AD-S200. Импульсный свет, проходящий через прозрачную цилиндрическую трубку, распространяется на 360° и наилучшим образом освещает съемочную область - уменьшает резкость светотеневых границ и выявляет детали, сохраняя при этом эффект, создаваемый открытой лампой. Головка AD-S200 и вспышка имеют очень компактные размеры, весь комплект можно легко разместить в любом ограниченном пространстве. AD-S200 - это еще одна великолепная возможность для освещения с помощью AD200/AD200Pro. Вспышка AD200/AD200Pro приобретается отдельно.

Распространение света на 360°

AD-S200 имеет прозрачную на 360° светопроводящую трубку, обеспечивающую безупречное покрытие светом, заполняющее каждый уголок в сложных помещениях, таких как автомобили, гримерки и т.д. Кроме того, благодаря характерной цилиндрической форме свет равномерно обволакивает объект съемки, создавая мягкое и естественное освещение даже без дополнительного модификатора.

Эффектный направленный источник света

Излучая свет непосредственно от импульсной лампы без рассеивателей, AD-S200 обеспечивает яркие цвета, фактуру ткани и проработку мельчайших деталей в фотографии, поднимая ваши работы на новый уровень.

Огромные возможности в компактном корпусе. Компактный и универсальный дизайн позволяет разместить всю систему освещения в любом ограниченном пространстве и незаметно интегрировать ее в обстановку. Вы сможете добиться идеального освещения даже в самом неудобном для работы помещении.

Точная и стабильная цветовая температура

Благодаря высокоточным выходным характеристикам AD200/AD200Pro, AD-S200 сохраняет постоянную цветовую температуру во всем диапазоне мощности. Независимо от того, работаете ли вы с одним или несколькими источниками света, эта цилиндрическая головка излучает свет с точной цветовой температурой, позволяя производить съемку без последующей сложной цветокоррекции.

Контролируемое распространение света

В комплект AD-S200 входят металлические шторки, позволяющие легко регулировать распределение светового потока от 180° до более узких углов. Шторки обеспечивают гибкость применения головки, позволяют блокировать свет и формировать световое пятно с более точными границами и направленностью.

Удобная установка

Продуманная до мелочей рукоятка AD-S200 позволяет удобно удерживать головку в руках при съемке на локации. Кроме того, в нижней части рукоятки имеется отверстие со стандартной резьбой для установки на студийную стойку, что открывает бесконечные возможности для творчества как в студии, так и за ее пределами.

Безграничные возможности

Импульсная линейная головка AD-S200 - это не просто дополнительный аксессуар. Она открывает действительно новые возможности для экспериментов, опыта и значительно совершенствует систему AD200Pro. Поднимите качество своей фотосъемки на совершенно новый уровень с помощью AD-S200.

Комплектация:

Головка импульсная AD-S200 - 1 шт

Шторки - 1 шт

Сумка - 1 шт

Характеристики: