Описание

Адаптер Godox VSM-H03 обеспечивает удобное разветвленное крепления двух устройств, оснащенных монтажной пяткой под крепление «холодный башмак», таких, как микрофоны, накамерные осветители или беспроводные радиосинхронизаторы, к одной фотокамере или любому другому держателю с таким же креплением.

Стопорная стенка крепления «холодный башмак» предохраняет устанавливаемое оборудование от выпадения. Направление установки оборудования обозначено стрелкой на корпусе.

Конструкция адаптера VSM-H03 призвана оставить больше рабочего места и упростить доступ к кнопкам настройки камеры. Два паза, расположенных рядом с каждым держателем, служат для фиксации соединительных кабелей устройств.

Адаптеры VSM-H03 имеет два резьбовых отверстия 1/4'' - одно сверху на пластине и одно внизу на монтажной пятке, что обеспечивает возможность установки адаптера на штативе и использования дополнительных держателей.

Существует также адаптер VSM-H02 – компактный вариант для установки оборудования на небольшой камере или другом держателе.

Надежные, прочные и легкие двойные разветвители холодного башмака Godox VSM изготавливаются из легкого алюминиевого сплава с анодированием и прослужат долгое время.