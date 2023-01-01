Описание

Адаптер Godox VSM-H02 обеспечивает удобное разветвленное крепления двух устройств, оснащенных монтажной пяткой под крепление «холодный башмак», таких, как микрофоны, накамерные осветители или беспроводные радиосинхронизаторы. Устанавливается в башмак камеры или в любой другой держатель с таким же креплением.

Стопорная стенка крепления «холодный башмак» предохраняет устанавливаемое оборудование от выпадения. Направление установки оборудования обозначено стрелкой на корпусе.

Конструкция адаптера VSM-H02 призвана разместить больше оборудования на компактной камере или другом держателе. Крепления расположеные под углом друг к другу позволят установить целый комплект дополнительного оборудования и аксессуаров.

Адаптеры VSM-H02 имеет два резьбовых отверстия 1/4'' - одно сбоку на пластине и одно внизу на монтажной пятке, что обеспечивает возможность установки адаптера на штативе и использования дополнительных держателей.

Существует также адаптер VSM-H03 – широкий вариант, позволяющий оставить больше рабочего места и упростить доступ к кнопкам настройки камеры.

Надежные, прочные и легкие двойные разветвители холодного башмака Godox VSM изготавливаются из легкого алюминиевого сплава с анодированием и прослужат долгое время.