Адаптер Godox VSM-H02
Код товара : УТ-00058409
Артикул : 29046
1 230 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
40 г
Описание
Адаптер Godox VSM-H02 обеспечивает удобное разветвленное крепления двух устройств, оснащенных монтажной пяткой под крепление «холодный башмак», таких, как микрофоны, накамерные осветители или беспроводные радиосинхронизаторы. Устанавливается в башмак камеры или в любой другой держатель с таким же креплением.
Стопорная стенка крепления «холодный башмак» предохраняет устанавливаемое оборудование от выпадения. Направление установки оборудования обозначено стрелкой на корпусе.
Конструкция адаптера VSM-H02 призвана разместить больше оборудования на компактной камере или другом держателе. Крепления расположеные под углом друг к другу позволят установить целый комплект дополнительного оборудования и аксессуаров.
Адаптеры VSM-H02 имеет два резьбовых отверстия 1/4'' - одно сбоку на пластине и одно внизу на монтажной пятке, что обеспечивает возможность установки адаптера на штативе и использования дополнительных держателей.
Существует также адаптер VSM-H03 – широкий вариант, позволяющий оставить больше рабочего места и упростить доступ к кнопкам настройки камеры.
Надежные, прочные и легкие двойные разветвители холодного башмака Godox VSM изготавливаются из легкого алюминиевого сплава с анодированием и прослужат долгое время.