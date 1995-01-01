Проекционная насадка Godox VSA-36K с объективом 36°, Bowens
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Характеристики
Описание
Компания Godox рада представить мощный инструмент для творчества – проекционную насадку VSA с возможностью установки различных объективов (в комплект входит один объектив, остальные приобретаются отдельно). Разработанная с высокой точностью, насадка позволяет сформировать ровный, четкий и яркий луч, без перепадов цвета и яркости от центра к краю.
Четкая форма
Используя лучшую в своем классе систему линз для устранения аберраций, проекционная насадка VSA создает невероятно четкий луч света с резкими границами по краям и позволяет сформировать требуемый художественный образ. Хроматические аберрации (цветная кайма на границе светового пятна) находятся на практически незаметном уровне.
Инструменты для креативного управления светом
- фокусируйте или расфокусируйте луч, двигая объектив
- встроенные светоотсекающие заслонки позволяют придавать световому пятну форму прямоугольника, треугольника, трапеции, узкой линии и так далее.
- маски гобо создают необычный узор (в комплекте 3 маски, другие можно приобрести отдельно)
- окрашивайте луч в любой желаемый цвет с помощью держателя для листовых гелевых светофильтров (держатель в комплекте, фильтры продаются отдельно)
- используйте лепестковую диафрагму (продается отдельно) для изменения размеров светового пятна, вплоть до точечного луча
- три объектива с разным углом освещения на выбор: 19°, 26° или 36°
Широкая совместимость
Благодаря байонетному креплению Bowens проекционная насадка Godox VSA совместима с десятками осветителей разных производителей. Во избежание перегрева Godox не рекомендует использовать насадку с осветителями мощнее 300 Вт.
Разнообразные сценарии
Проекционная насадка подходит для реализации разнообразных световых схем. Крепление-лира позволяет устанавливать ее на студийные стойки, журавли, потолочные подвесные системы или фермы.
Совместимые осветители:
- Godox SL300II, SL300II Bi
- Godox VL300, VL200, VL150
- другие модели могут быть несовместимы из-за габаритов лампы
Комплектация:
- Проекционная насадка x1
- Объектив 36° x1
- Держатель масок гобо x1
- Маска гобо x3
- Держатель гелевых фильтров x1
- Сумка x1
|Модель осветителя
|Цветовая температура
|Проекционная насадка
|Освещенность на 3 м
|Освещенность на 4 м
|Освещенность на 5 м
|VL300
|5600К (яркость 100%)
|без насадки
|1380 лк
|860 лк
|602 лк
|Линза 19°
|7530 лк
|4040 лк
|2400 лк
|Линза 26°
|5130 лк
|2830 лк
|1720 лк
|Линза 36°
|4200 лк
|2330 лк
|1430 лк