Осветитель светодиодный Godox VL200 II – это легкий (менее 2 кг), мощный и компактный светодиодный источник сбалансированного «дневного» света с выносным блоком управления. Раздельная конструкция блока управления и корпуса осветителя делает Godox VL200 II портативным, мобильным, простым в настройке и использования.

Осветитель Godox VL200 II отличает возможность управления параметрами по каналу DMX512, дистанционное управление по радиоканалу 2,4 ГГц с помощью пульта дистанционного управления RC-A6 (приобретается отдельно) или с помощью смартфона по Bluetooth c бесплатным приложением. Управлять одиночным осветителем или группой стало еще проще.

Специальные светодинамические эффекты осветителя можно использовать в различных креативных съемках, чтобы расширить возможности контентмейкера. VL200 II подойдет для создания яркого освещения при проведении портретной, предметной, интерьерной и других видов съемок, записи интервью, подкастов, различных видеороликов.

Мощный световой поток с высоким индексом цветопередачи

Осветитель с круглой светодиодной COB-матрицей выдает сбалансированный «дневной» свет мощностью до 215 Вт и постоянной цветовой температурой 5600 К. Неизменно высокий уровень индексов цветопередачи CRI≥96 и TLCI≥96 обеспечивает высокоточную цветопередачу и реалистичные цвета отснятого материала. Мощность осветителя регулируется от 0 до 100% с шагом 1% для точного подбора необходимого количество света для любой задачи. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метр без рефлектора - 7400 лк.

8 динамических световых спецэффектов в 4 категориях

Настройки осветителя предоставляют выбор из 8 предустановленных динамических световых спецэффектов в 4 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор» и «разбитая лампочка». Творческие спецэффекты позволяют реализовать разнообразные сценарии освещения.

Различные методы управления

Выносной блок управления VLС200II оснащен интуитивно понятной встроенной панелью управления и ярким дисплеем, отображающим установленные параметры. Блок управления поддерживает DMX-управление, дистанционное управление с помощью дополнительно приобретаемого пульта RC-A6 и управление через приложение Godox Light (iOS/Android) для смартфонов/планшетов.

Универсальное питание: в студии и на выезде

Питание осветителя может осуществляться от стандартной сети переменного тока (сетевой адаптер входит в комплект) или от двух аккумуляторных батарей типа V-mount (приобретаются отдельно), чтобы реализовать творческую идею практически в любом месте и в любое время. В студии и на выезде устройство всегда готово к работе.

Малошумный вентилятор (<30 дБ)

Встроенный малошумный вентилятор (<30 дБ) в сочетании с усовершенствованной конструкцией теплоотвода обеспечивают высокую производительность VL300II на протяжении всего процесса съемки, оставаясь абсолютно бесшумным длительное время. Благодаря этому, осветитель может обеспечивать светом площадки для видеосъемок с синхронной записью звука, проведения интервью, театральных постановок, или любых других мероприятий со строгими требованиями к звуку.

Простой монтаж и использование

Корпус осветителя соединен с поворотным металлическим кронштейном-лирой для монтажа на стойку со шпиготом 5/8” или перекладину, в вертикальном или горизонтальном положении. Лира вращается на 340°, наклоняя осветитель и точно направляя световой поток. Положение фиксируется при помощи крупной ручки-барашка, исключающей случайное проворачивание.

Байонет Bowens

Популярный байонет Bowens дает возможность устанавливать на корпус осветителя различные светоформирующие насадки – софтбоксы, рефлекторы, фокуссирующие линзы, конусы, портретные тарелки и т.д. Байонет Bowens совместим с широкой линейкой модификаторов Godox (таких, как Godox QR-P120, Godox CS65D, Godox FLS8), а также других производителей. Кроме того в комплект входит рефлектор с «зеркальной» поверхностью, который собирает световой поток, формируя узкое направленное световое пятно с равномерной освещенностью от центра к краям.

Удобное хранение и транспортировка

В комплект входит полужесткий кейс-сумка для удобного хранения и транспортировки осветителя.