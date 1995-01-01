Ведущее число (м, ISO 100) 60

Длительность импульса 1/300 - 1/20 000 с

Режимы работы вспышки Ручной, Стробоскоп

Питание литий-ионный аккумулятор VB26

Коррекция вспышки -

Настройка мощности в ручном режиме 1/1 - 1/128 с шагом 1/3 ступени (всего 22 ступени)

Поворот головки вверх на 120°, вниз на 7°, от 0 до 330° по горизонтали

Зум головки 20 - 200 мм (ручной) + рассеивающая панель

Беспроводное управление, ведущий режим система Godox X 2.4G, 4 группы, 32 канала, 99 ID, до 100 метров в условиях прямой видимости, без помех

Беспроводное управление, ведомый режим система Godox X 2.4G, 5 групп, 32 канала, 99 ID, до 100 метров в условиях прямой видимости, без помех

Время полной перезарядки, min (с) 1.5 с и менее

Питание вспышки Собственный аккумулятор

Минимальное количество срабатываний 450

Подсветка автофокуса есть

Дисплей ЖК, монохромный, с подсветкой