Описание

Мощная мануальная вспышка с литиевым аккумулятором. Многие фотографы не хотят переплачивать за автоматический (TTL) режим, поскольку им не пользуются. Специально для них наравне с TTL серией V860, Godox выпускает линейку V850. V850III представляет третье поколение этой серии. Литиевый аккумулятор обеспечивает очень быструю перезарядку: в 2-3 раза быстрее, чем у вспышек на АА батарейках, что позволяет делать целые серии снимков и успешно ловить ускользающие моменты. При этом литиевая батарея одинаково быстро отдает заряд как при 100% емкости, так и на уровне, близком к полной разрядке.

Вторым преимуществом литиевого аккумулятора является высокая емкость: 1 батарея вспышки V850III работает примерно как 2 комплекта АА Ni-MH аккумуляторов, или даже дольше: 450 срабатываний на полной мощности. По сути, ее хватает на полный день напряженной съемки. Кроме того, она быстро заряжается в зарядном устройстве, а благодаря встроенному чипу вы всегда можете следить за уровнем заряда. Зарядное устройство с USB входом можно использовать с автомобильными адаптерами или универсальными USB аккумуляторами, чтобы быстро пополнить заряд в дороге или на локации.

Что изменилось по сравнению с предыдущим поколением (V850II):

головка вспышки поднимается вверх на 120° (ранее: не более 90°)

управление стало более понятным с первого взгляда: 1 кнопка - 1 функция

изменена модель аккумулятора: теперь используется VB26, такой же, как и в Godox V1

Другие особенности

Встроенный трансмиттер системы Godox X 2.4G позволяет вспышке работать как в ведомом, так и в ведущем режиме: V850III может управлять 4 группами вспышек, включая накамерные модели и студийные моноблоки, входящие в систему Godox X. Благодаря использованию радиосинхронизации значительно увеличена дальность работы, не требуется соблюдение прямой линии видимости между устройствами, приемник не слепнет под прямым солнечным светом.

При использовании блоков управления Godox X1, X2, XPro возможна высокоскоростная синхронизация (HSS) до 1/8000 с, что облегчает использование вспышки в ясный день.

Имеется режим стробоскопа, лампа подсветки автофокуса, световая ловушка для срабатывания по 1 или 2 вспышке, звуковой сигнал о готовности (отключаемый), встроенная защита от перегрева, встроенный рассеиватель и белая карточка.