Вспышка Godox Ving V350N TTL для Nikon
Код товара : УТ-00031500
Артикул : 26310
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
36
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128 с шагом 1/3 ступени
Поворот головки
вправо / влево на 270°, вверх до 90°, вниз до -7°
Зум головки
24 - 105 мм, 14 мм со встроенным рассеивателем
Длительность импульса
1/350 - 1/20 000 с
Время полной перезарядки, min (с)
0.1 - 1.7 с
Питание
литиевый аккумулятор Godox VB20
Минимальное количество срабатываний
более 500
Физические характеристики
Вес
290 г (с аккумулятором)
Прочие особенности
Особые характеристики
стробоскоп до 90 вспышек в секунду
Комплектация
вспышка, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, подставка, рассеиватель, чехол, инструкция
Описание
Godox Ving V350N является, по сути, модификацией модели ThinkLite TT350N. В отличие от последней, V350N использует литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает большее число срабатываний и сокращает время перезарядки. Кроме того, вам не надо тратить деньги на АА аккумуляторы. Ving V350N обладает серьезным набором функций. Она поддерживает синхронизацию в автоматическом и ручном режиме, по передней или задней шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS), а также может выступать ведущей или ведомой вспышкой с помощью встроенного радиоприемника системы Godox X 2.4 ГГц. Да, эта малютка может командовать другими накамерными и студийными вспышками. Благодаря своей компактности, Godox V350N отлично подходит для использования с беззеркальными камерами Nikon.